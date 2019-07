An der Gasdruckregelstation in Werther treffen sich (von links) Innogy-Kommunalmanager Rainer Oesting, Hendrik Vennhoff, Regionalzentrumsleiter Thomas Wiedemann, Dirk Speckmann, Marion Weike und Teilprojektleiter Bernd Weber Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther/Borgholzhausen (WB). 4000 Herde und Heizungen in 3400 Haushalten mussten auf ein neues Gasgemisch umgestellt werden: Nach vier Jahren ist ein ambitioniertes Projekt in Werther und Borgholzhausen abgeschlossen worden.

Traditionell wird die Gasversorgung in Deutschland durch Low Caloric und High Caloric – abgekürzt L-Gas und H-Gas – sichergestellt. L-Gas wird vorwiegend in Nord- und Ostsee gefördert, das H-Gas mit rund zehn Prozent höherem Brennwert kommt vor allem aus Norwegen und Russland. »Da die Niederländer seit 2012 verstärkt mit tektonischen Problemen wie Oberflächenerdbeben zu tun haben, wurde ein Ende der Förderung bis 2030 angekündigt«, erläutert Teilprojektleiter Bernd Weber. »Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen wir deshalb gemeinsam mit der Bundesnetzagentur eine Marktraumumstellung vornehmen«, ergänzt sein Kollege Thomas Wiedemann.

Die Bürgermeister beider Kommunen, Marion Weike und Dirk Speckmann, ließen sich in Werther an einer neuen Regel- und Messstation für Gasdruck von Spezialisten des zu Innogy gehörenden Betreibers Westnetz GmbH informieren. In Werther und Borgholzhausen hat dieser Prozess bereits 2017 mit einer Erfassung sämtlicher Gasgeräte in Haushalten und Betrieben eingesetzt. Deutschlandweit gibt es zwischen fünf und sechs Millionen Einzelgeräte in mehr als 22.000 Ausführungen. Auch wenn im Bereich der beiden Teuto-Kommunen davon nur 1300 gefunden wurden, mussten dennoch 4000 Herde oder Heizungen in 3400 Haushalten umgestellt werden.

Neukäufe in Einzelfällen

Nur in Einzelfällen erwiesen sich die Gerätetypen als ungeeignet für das höherwertige Gasgemisch. »Aus Sicherheitsgründen wurde den Verbrauchern nahe gelegt, sich für ein moderneres Modell zu entscheiden«, sagt Pressesprecherin Ingrid Meering. »In allen übrigen Fällen ist es gelungen, die passenden Ersatzteile zu besorgen und auszuwechseln«, betont Bernd Weber. »Auch bei uns hat alles ohne Komplikationen innerhalb von etwa 20 Minuten geklappt«, bestätigt Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann. Seine Amtskollegin Marion Weike aus Werther zeigt sich beeindruckt über die logistische Leistung.

Um die reibungslose Umstellung zu gewährleisten, mussten nach Erfassung der Geräte bei den jeweiligen Herstellern alle notwendigen Einbauteile bestellt werden. Hauptsächlich handelt es sich dabei um veränderte Düsen, die bei weniger Verbrauch für die gleiche Energieausbeute sorgen. Ende April sind die Umstellungsarbeiten in der Region mit stichprobenartigen Kontrollen abgeschlossen worden.

Keine zusätzlichen Kosten

Die Gasdruckregelstation in Werther hat eine Gesamtleistung von 1300 Kubikmetern Erdgas pro Stunde. Das entspricht einer Energie von etwa 14.300 Kilowattstunden. Von Halle aus wird das H-Gas ab sofort in das Netz von Werther und Borgholzhausen eingespeist. Ein moderner Knotenpunkt an der Kreisstraße – ausgestattet mit einer intelligenten Schutz- und Steuerungstechnik – wird rund um die Uhr von der Netzleitstelle Dortmund fernüberwacht. Für die Modernisierungsmaßnahmen im Gasnetz investiert die Westnetz-GmbH rund eine Million Euro. Für Endverbraucher sollen keine zusätzlichen Kosten entstehen.