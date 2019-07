Von Stefan Küppers

Werther (WB). Ein Paradies im Grünen: An den Ausläufern des Blotenbergs liegt seit mehr als 50 Jahren ein Kleingarten-Idyll. Doch Kleingärten dürfen diese Kleingärten per Definition gar nicht sein. Und dieser Umstand hat jetzt zu einer längeren Diskussion unter Werthers Politikern geführt. Im schlimmsten Fall wäre die Gartenanlage akut bedroht.

Kämmerer Reiner Demoliner hat kürzlich im Haupt- und Finanzausschusses die Hintergründe der städtischen Anlage am Blotenberg erläutert. Seine Hauptbotschaft: Die von der Stadt auf knapp 7500 Quadratmeter verpachteten 33 Gärten sind keine Kleingärten, sondern firmieren unter dem Begriff Grabeland.

Dies bedeutet, dass die Nutzer dort vertraglich nur einjährige Gartenbau-Erzeugnisse anbauen dürfen und dies auch nur in einem nicht-erwerbsmäßigen Sinne. Das können zum Beispiel Gemüsesorten wie Kartoffeln oder Bohnen sein. Keinesfalls aber ist eine verpachtete Grabeland-Fläche ein Kleingarten, worauf die Juristin und Bürgermeisterin Marion Weike mit Nachdruck hinweist. Dauerkleingärten müssten in einem Bebauungsplan festgesetzt sein.

5 Cent pro Quadratmeter

Bei dem Vergleich eines Grabeland-Bereiches und der tatsächlichen Nutzung der Gärten am Blotenberg beginnt aber das Problem. Denn auf einem Grabeland dürfen keine Schuppen oder Hütten aufgebaut werden. Ein Blick in die de-facto-Kleingartensiedlung aber zeigt, dass auf vielen Parzellen eben solche Hütten und Kleinhäuser stehen. Und es werden am Blotenberg längst nicht nur einjährige Gartenbauerzeugnisse angebaut. Das hat sich über die Jahrzehnte so eingeschliffen, ohne dass es bisher jemals Thema gewesen wäre.

Bereits seit 1959 verpachtet die Stadt die Flächen zu einem Spottpreis. Der Kurs von damals 10 Pfennig pro Quadratmeter ist zu 5 Cent umgerechnet worden, so dass die Stadt laut Demoliner für das gesamte Areal gerade einmal 380 Euro Jahrespacht erhält. Kein Wunder, dass von den 33 Pächtern kaum einer abspringen will.

Wie also soll die Stadt mit dem Problem der vertraglich nicht genehmigten Hütten und Schuppen umgehen? Soll sie auf Abriss drängen? Soll sie die Pacht erhöhen und auf Vorschriften pochen? Oder soll man alles lassen wie es ist, ohne es offiziell zu dulden?

Keine Erbmonarchie

»Die Pacht deckt ja nicht einmal die Verwaltungskosten«, stellte CDU-Fraktionschefin und Steuerberaterin Birgit Ernst fest. Sie hält die Gartenanlage letztlich für eine städtische Sozialmaßnahme, bei der man »nicht päpstlicher als der Papst« sein müsse. Man solle aber darauf achten, dass hier keine Erbmonarchie einsetze und auch die Leute auf der Warteliste eine Chance zur Nutzung bekämen.

Udo Lange (SPD) sprach sich dafür aus, das »kleine Stückchen wilder Osten« so zu erhalten, wie es sei. Georg Hartl hingegen plädierte dafür, die Verträge den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Uwe Gehring (UWG) warnte davor, Ärger zu riskieren. Birgit Ernst sprach sich gegen eine Pachterhöhung aus. Die Stadt aber müsse tätig werden, wenn gewisse Nutzer das soziale Gebilde gefährdeten.

Während aus Reihen der SPD Stimmen laut wurden, die darauf hinwiesen, dass teilweise 60 bis 80 Prozent der Grabeflächen schon überbaut sind und davor warnten, dass man als Stadt nicht unglaubwürdig werden dürfe, warnte die Bürgermeisterin vor einem verschärften Einschreiten. »Solange die dort friedlich untereinander leben, sollten wir als Stadt dort nicht eingreifen«, sagte Marion Weike. Am Ende stellte auch keine Fraktion einen entsprechenden Antrag.