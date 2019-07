Werther (WB/kg). Es ist immer wieder dasselbe: Ein Auto fährt vor, der Fahrer steigt aus, öffnet den Kofferraum und lädt einen oder mehrere Säcke voller Müll direkt am Containerstandort ab. Am Sportplatz Am Meyerfeld in Werther ist dieses Verfahren derzeit an der Tagesordnung.

»Augenblicklich ist es ganz schlimm«, sagt Abfallberaterin Simone Marquardt aus dem Büro der Wertheraner Umweltbeauftragten. Die Stadt bittet die Bürger jetzt um ihre Hilfe, um das Problem zu lösen.

Abfallsäcke werden undicht, öffnen sich, der Müll verteilt sich

Weil sowohl leichte Abfalltüten wie auch die blauen 70-Kilo-Säcke, die irgendwo am Container hinterlassen werden, oft aufgehen, fliegt der Müll nämlich durch die Gegend. Simone Marquardt: »Anwohner haben sich schon im Rathaus beschwert. Denn wir haben zwar schon ein Unternehmen beauftragt, das zweimal wöchentlich den Abfall einsammelt und den Containerstandort kehrt. Aber eigentlich könnten wir täglich dort entsorgen. Das müsste allerdings auf die Abfallgebühren umgelegt werden«.

Stadt bittet um Zeugenhinweise

Um zu vermeiden, dass für alle Bürger die Gebühren angehoben werden müssen, bittet die Stadt jetzt um Zeugenhinweise. Wer beobachtet, dass wieder einmal Müllsünder unterwegs sind, sollte das Kennzeichen notieren und dem Umweltamt melden. Simone Marquardt: »Wir hören die Leute dann an und leiten ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit ein.« Das kann ein saftiges Bußgeld zur Folge haben. »Man kann wirklich besser fünf oder zehn Euro investieren und seinen Müllsack beim Entsorgungspunkt in Künsebeck abgeben als womöglich gar ein paar hundert Euro zu zahlen«, appelliert die Abfallberaterin an die Einsicht.

Zudem: Der mobile Recyclinghof macht an jedem ersten Dienstag im Monat Station am Containerstandort Am Meyerfeld. Dort kann man von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr seine ausgedienten Elektrogeräte und mehr abgeben. Simone Marquardt: »Es gibt keinen Grund, die Dinge dort einfach jederzeit hinzustellen.«