Von Malte Krammenschneider

Werther (WB). Auf ein Konzert der ganz besonderen Art können sich alle musikalisch Interessierten am 10. August ab 20 Uhr im Innenhof des Hauses Werther freuen. Anlässlich des Jubiläums »300 Jahre Stadtrecht« möchte das Ensemble Opus Arte einen Querschnitt durch die Musikgeschichte präsentieren, der es in sich hat. Von der Klassik und dem Barock bis hin zu Rock und Pop reicht die Bandbreite der gesungenen Lieder.

»An diesem Tag wird alles anders. Wir werden uns von 1719 an chronologisch durch die Geschichte singen«, verrät Reiner Beinghaus von Opus Arte, der sich bei der Konzert-Vorbereitung unter anderem vom künstlerisch begabten Sohn des Soldatenkönigs, Friedrich dem Großen, inspirieren ließ. »Er hat komponiert und der Welt tolle Musik hinterlassen. Ganz nach seinem Lebensmotto ›sans souci – ohne Sorge‹«, sagt Beinghaus, der den Zuhörern mit seinem 20-köpfigen Ensemble einen Abend bieten möchte, an dem sie sich fallen lassen und der Musik hingeben können.

»Zeitungsbote« gibt geschichtliche Hintergründe zur Musik

Passend zu den Liedern aus den jeweiligen Epochen soll es übrigens einen »Zeitungsboten« geben, der die Gäste jeweils mit den geschichtlichen Hintergrundinformationen versorgt. »Wir erinnern kritisch an große Ereignisse, die ihre Spuren hinterlassen haben. Ungeachtet der Tatsache, ob sie nun guten oder schlechten Charakters waren«, erklärt Reiner Beinghaus. Mit 300 Jahren Musikgeschichte möchte er der überwiegend kriegerischen Vergangenheit die »lichten Momente« der Jahrhunderte entgegensetzen.

Freuen können sich die Besucher dabei nicht nur auf Stücke von Bach und Wagner. »Wir singen auch zum ersten Mal etwas von Christoph Willibald Gluck«, verrät Countertenor Beinghaus, der mit den Solisten Manuela Heinrich, Larissa Kern, Angelika Meyer, Ralf Sczensny und Horst Dieter Schumacher auch Rock- und Popmusik aus der Neuzeit bieten möchte. Die Vorfreude bei allen Beteiligten sei in jedem Fall riesengroß.

Gäste sollten den Picknickkorb packen

Besonders aufgrund der schönen Kulisse am Haus Werther: »Es ist die einzige Spielstätte, wo ich nie etwas verändern würde. Was man uns jetzt noch wünschen kann, ist gutes Wetter«, sagt Beinghaus. Verständlich, zumal das zweimal 45-minütige Konzert eine etwa einstündige Pause haben wird, in der die Gäste auf der benachbarten Mühlenwiese ein Picknick veranstalten können.

»Die Leute müssen die Sachen dafür mitbringen. Wir hoffen auf eine gemütliche Stimmung«, so Beinghaus. Karten zum Preis von 25 Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Buchhandlung »Lesezeichen« in Werther. Es wird außerdem eine Abendkasse geben, und Reiner Beinghaus nimmt Reservierungen unter 0 54 25/95 41 41 entgegen. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Aula der Gesamtschule statt.