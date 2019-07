Von Hendrik Fahrenwald

Schnell ist klar, welches Buch sich Joshua (9) und Luis (6) zum Start des Sommerleseclubs als erstes ausleihen. Den Kinderfilm »Die Vampirschwestern« haben sie schon gesehen. Nun wollen sie einige Bände der gleichnamigen Romanreihe verschlingen. Luis und Joshua sind dabei ein Team.

Nicht nur weil sie Brüder sind, sondern weil es bei dem Sommerleseclub in diesem Jahr auch erst mal überhaupt möglich ist, Teams zu bilden. Deshalb möchte Joshua auch noch seine Freunde fragen, ob sie noch in ihr Team wollen. Das trägt den von ihm ausgedachten Namen »Die Totenkopfgang«. Bis zu fünf Personen können ein Team bilden. Dabei können Freunde oder Familie zusammen an dem Sommerleseclub teilnehmen. »Man liest nicht mehr nur einzeln«, sagt Susanne Damisch, Leiterin der Bibliothek.

Worum geht’s?

Die Teilnehmer sollen während der Ferien möglichst viele Bücher lesen. Das soll die Lesekompetenz vor allem bei den jüngeren Teilnehmern stärken. »Wer nicht nur lesen möchte, kann auch ein Hörbuch hören«, sagt Damisch. Zugelassen sind auch Toniboxen, bei denen Figuren auf ein Abspielgerät gestellt werden und das Hörspiel beginnt.

Teilnehmen können zum ersten Mal auch jüngere Kinder und Erwachsene. Und auch bei den Büchern gibt es keine Begrenzung. Zwar hat die Bibliothek mit Hilfe der Volksbank, der Sparkasse und der Landesförderung 160 neue Bücher, die exklusiv für Leseclub-Mitglieder sind, angeschafft. Doch auch alle anderen Bücher der Bibliothek können im Rahmen des Projekts gelesen werden. Einzige Bedingung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft in der Bibliothek.

So werden Bücher gezählt

Ein Buch ist für den Sommerleseclub allerdings ganz besonders. Es ist das Leselogbuch. In diesem müssen allerlei Fragen zum gelesenen Buch beantwortet werden. Welche Figur ist die fieseste? Welche Figur wärst du in der Geschichte und wie viele Sterne gibst du dem Ende? Natürlich gilt es auch zu klären, ob das Buch »bäh«, »gut« oder »extrasuper« war. Zudem können die Teilnehmer sich selbst in dem Logbuch präsentieren und zum Beispiel erklären, welcher ihr liebster Lese-Ort ist. Pro gelesenes Buch oder gehörtes Hörbuch gibt’s einen Stempel.

Das ganze ist sogar im Internet möglich. Wer im Internet unter der Adresse www.sommerleseclub.de die Stadt Werther sucht und findet, kann über Zugangsdaten, die nur die Mitglieder der eigenen Gruppe erhalten, sogar auf ein digitales Logbuch zugreifen.

Interessierte können sich ab sofort in der Bücherei anmelden. Bei der Anmeldung erhalten die Teilnehmer Clubkarten und -bändchen. Die Abgabefrist für die Logbücher endet am 30. August.