Das Zweiständerfachwerkhaus, in dem Hofherr Heinrich Heining mit seiner Frau lebt, kann in diesem Monat auf eine 200-jährige Geschichte zurückblicken. Foto: Hendrik Fahrenwald

Von Hendrik Fahrenwald

Werther (WB). In diesem Monat feiert der Hof Heining seinen 200. Geburtstag. Grund genug, mal einen genauen Blick auf den Zweiständerfachwerkbau zu werfen. Hier gibt’s die Besonderheiten.

Einzige seiner Art

Das Ravensberger Bauernhaus ist das einzige in Deutschland, das noch im Urzustand erhalten ist. Es steht noch an seinem ursprünglichen Ort. Das Hauptgebäude auf dem Hof Heining ist am 16. Juli 1819 fertiggestellt worden. Die Hofstelle taucht übrigens schon im Ravensberger Urbar von 1556 auf, damals unter dem Namen Thies Henynck. Vermutlich ist der Hof schon 100 bis 200 Jahre vorher gegründet worden.

Anfrage vom Museum

Aufgrund der Einzigartigkeit wollte Josef Schepers, der Gründer des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold, das Haus in denn 1970er Jahren gerne ins Museum holen. Der jetzige Hofherr Heinrich Heining lehnte allerdings das Angebot ab. »Ich wollte hier schließlich wohnen bleiben«, sagt Heining. Schepers habe ihm allerdings die Augen geöffnet für den Denkmalschutz.

Auszeichnungen

Die Fachwerkhofanlage Heining ist denkmalgeschützt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe erklärte den Hof im vergangenen Jahr zum Denkmal des Monats. Zwei weitere Plaketten sind neben der Eingangstür befestigt. Darauf zu sehen: Der Naturschutzbund zeichnete den Hof als fledermaus- und schwalbenfreundliches Haus aus.

Offene Tür

Die Schwalben sind auch der Grund, warum die Hoftür tagsüber immer geöffnet ist. Denn auf der Deele nisten die Vögel. Nachts wird die Tür übrigens geschlossen, um die Schwalben vor der Eule gegenüber zu schützen.

Vorlage für Böckstiegel

Für Maler Peter August Böckstiegel war der Hof Heining ein Ort der Inspiration. »Er hat viel auf dem Hof gemalt, als junger Mann ist er hier ein und aus gegangen«, sagt Heinrich Heining.

Engelhof

Gemalt sind auch die Engel am Torbogen. Sie halten Trompete und Schwert in ihren Händen und machen den Hof zu einem sogenannten Engelhof. »Diese gibt es nur im Ravensberger Land«, sagt Heining. Er vermutet, dass die Kunstwerke zwischen 1790 und 1890 entstanden und etwas mit der Ravensberger Erweckungsbewegung, die den protestantischen Glauben verbreitet hat, zu tun hatten. Weitere christliche Symbole sind am Gebäude zu finden.

Rechtschreibfehler?

Zudem stehen lateinische Inschriften an der Fassade. Haben sich hier Rechtschreibfehler eingeschlichen? Im Südgiebel steht: »Solli deo Gloria«. »Eigentlich müsste es aber Soli mit einem L heißen«, sagt Heining. Wörtlich übersetzt heißt die Inschrift »dem alleinigen Gott die Ehre«. Eine zweite Inschrift zeigt das Motto »Bete und arbeite«. Dabei sind laut Heining die zwei Hs in »Ohra et labohra« zu viel. Möglich, dass sich der Verfasser auf die lateinische Aussprache berufen hat.

Ein Haus fürs Leben

Hofherr Heinrich Heining ist auf dem Hof aufgewachsen und lebt dort mit seiner Frau. Der Erbauer des Gebäudes, Johann Heinrich Heining, ist sein Ur-Urgroßvater. »Früher spielte sich das ganze Leben im Haus ab«, sagt Heining. Tiere und Bewohner lebten unter einem Dach.