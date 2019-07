Von Hendrik Fahrenwald

Werther (WB). Was sich kurios anhört, erfüllt Kinderwünsche: Zum 17. Mal findet am 3. und 4. August das 24-Stunden-Schwimmen im Wertheraner Freibad statt. Für die Erholung der Schwimmer hat Organisator Stefan Meier einen ungewöhnlichen Tipp.

30 Grad Wassertemperatur und 1697 Besucher: Das sind noch nicht die Prognosen für die Veranstaltung, sondern die Rekordwerte aus dem Juni. Die Ferien und die angekündigten 38 Grad am heutigen Donnerstag könnten für den nächsten Besucherbestwert sorgen. Doch was macht man, wenn es im August wieder so heiß wird und nach etlichen Bahnen beim 24-Stunden-Schwimmen die Erschöpfung naht? »Dann kann man sich zwischendurch einfach zu Hause in die kalte Badewanne legen«, sagt Meier. Schließlich bedeute das 24-Stunden-Schwimmen nicht, dass jeder Teilnehmer auch 24 Stunden schwimmen muss. Mehrere Etappen sind also möglich.

So läuft es ab

Von 11 bis 11 Uhr können Kinder und Erwachsene ihre Bahnen ziehen. Für jeden geschwommenen Kilometer gehen 50 Cent von der Kreissparkasse in Werther in die Kasse des Freibad-Fördervereins. Das lohnt sich: Im vergangenem Jahr kamen immerhin 877 Kilometer zusammen. Das ist Rekord, ebenso wie die Teilnehmerzahl von 329 Schwimmern. Die längste durchschnittliche Strecke pro Schwimmer zählten die Veranstalter 2017, als die nur 97 Teilnehmer im Schnitt 3,7 Kilometer zurücklegten.

Für das 24-Stunden-Schwimmen gibt es keine Altersbeschränkung. Das Teilnehmerfeld reicht von vier bis über 80 Jahren. Die jüngsten und ältesten Teilnehmer sowie die Teilnehmer, die die längste Strecke absolvieren, werden am Sonntag, 4. August, ab 14 Uhr ebenso geehrt, wie die Gewinner der verschiedenen Altersklassen. Eine Besonderheit ist der Pokal der Nacht: für den Teilnehmer, der in der Nacht die längste Strecke absolviert.

Zusätzlich zum Eintritt müssen die Besucher eine Startgebühr von einem Euro bezahlen. Die Abnahme des Sportabzeichens ist von 23 bis 1 Uhr sowie am Sonntagmorgen von 8 bis 10 Uhr möglich. 100 Helfer sind an dem Wochenende im Einsatz. Für das Zählen der Bahnen werden noch Personen benötigt. Listen, in die sich die Helfer eintragen können, hängen im Freibad aus.

Wohin geht das Geld?

Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Freibad-Förderverein zugute. Einen neuen Sonnenschirm wünscht sich Schwimmmeistergehilfin Heike Zettel. Schließlich sei bei dem jetzigen die Kurbel abgebrochen.

Doch nicht nur auf Wünsche des Freibadpersonals geht der Förderverein ein. Kinder sollen sich ihre Wünsche für das Freibad überlegen und diese bei ihrem Freibadbesuch dem Personal mitteilen, sagt Meier. Einziger Nachteil, den das 24-Stunden-Schwimmen mit sich bringt: Am Montag, 5. August, fällt das Frühschwimmen aus. Das Freibad öffnet erst um 11 Uhr.