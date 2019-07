Von Hendrik Fahrenwald

Werther (WB). Eine Hängematte mit Blick auf Werther und Stimmen aus einem Baumstamm: Wer in der Woche auf den Hermannshöhen unterwegs war, dürfte überrascht gewesen sein, was nun dort oben los ist.

Eine rote Hängematte, zwei Sitzbänke und aus einem Baumstamm ist ein Gespräch zu hören. Die Stimmen kommen von Anna und Hermann. Hermann ist Annas Opa. Mit ihm wandert Anna auf den Hermannshöhen. Natürlich kommen die beiden auch an dem Aussichtpunkt in Werther vorbei, der seit der vergangenen Woche als Rastplatz lockt.

Während Anna und Hermann vom Teutoburger Wald Tourismus frei erfunden sind, gibt es die Sitzgruppe wirklich. Die Stadt hat sie für etwa 5000 Euro dort oben aufgebaut. Der Grund: »Wer sich die Wanderschuhe anzieht, der soll auch Kultur genießen können«, findet Sandra Wursthorn von der Stadt Werther.

Die Kultur dazu gibt’s von Hermann und Anna auf Knopfdruck. Wer einen der Knöpfe auf dem Schild an einem der Baumstämme drückt, der kann Hermann über Maler Peter August Böckstiegel reden hören oder sich erklären lassen, warum es Anna und Hermann überhaupt gibt. Sie sollen mit ihren Geschichten Wissen vermitteln. Wissen über alle 25 Anliegerkommunen der Hermannshöhen.

Pralinen als Aufhänger

Während in der knapp zweiminütigen Werther-Geschichte Böckstiegel ein Thema ist, sind es woanders Mönche, Fabrikanten oder Denkmäler. Diese Geschichten sind allerdings noch nicht auf den Hermannshöhen zuhören. »Wir sind die erste Stadt, die ihre Sitzeinheit schon aufgebaut hat«, sagt Wursthorn. Sie hat sich das Gespräch zwischen Hermann und Anna über Werther ausgedacht.

Ihr Kniff um auf dem Hermannsweg auf Werthers Kultur zu kommen: Hermann nascht bei der Rast Böckstiegel-Pralinen. Professionelle Sprecher haben die Geschichte vertont. Sogar das Knistern der Pralinenverpackung ist zu hören. Die Vertonung wurde durch einen Europäischen Fonds und das Land NRW finanziert.

Käfer sorgen für gute Sicht

Während in Werther Hängematte plus Sitzbänke zur Pause einladen, werden an den anderen Orten der 226 Kilometer langen Strecke weitere individuell gefertigte Sitzgruppen aufgestellt. Von Bank bis Überdachung: Die Kommunen entscheiden selbst, was aufgebaut wird. In diesem Jahr oder spätestens 2020 werden auch Geschichten über Borgholzhausen, Steinhagen oder Halle am jeweiligen Wegesrand der Hermannshöhen zu hören sein.

Für den schönen Blick über Werther haben übrigens die Borkenkäfer gesorgt. Denn an der Stelle des Weges sind alle Fichten abgestorben. Wer die Hängematte finden möchte, muss vom Wanderparkplatz Ascheloh dem Hermannsweg rund 1,5 Kilometer Richtung Südosten folgen. Zwar braucht es dank der Audiostation am Wegesrand kein Smartphone, um dem Gespräch zwischen Anna und Hermann zu lauschen. Dennoch gibt es die Geschichten der beiden auch in der App »Hearonymus«. Weitere Infos zu dem Projekt gibt es hier .