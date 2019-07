Jetzt strahlt es wieder in leuchtenden Farben: Andreas Gattinger, Inhaber der Galerie Ostendorff, präsentiert das neu entdeckte Gemälde von P.A. Böckstiegel in den Räumen der Galerie am Prinzipalmarkt in Münster. Foto: Galerie Ostendorff

Von Margit Brand

So ungewöhnlich ist es nicht, dass hin und wieder ein verloren geglaubtes Bild von Peter August Böckstiegel auftaucht. Schließlich freut sich der Wertheraner Expressionist zunehmender Beliebtheit, die Signatur »PAB« wird immer bekannter. »Doch das große Rosenstillleben, das jetzt in der Galerie Ostendorff in Münster aufgetauchte, ist eine echte Neuentdeckung«, spricht Museumsleiter David Riedel von einer »kleinen Sensation«. »Denn viele Bilder Böckstiegels, die heute als verschollen gelten, kennen wir zumindest als Schwarzweiß-Foto. Dieses Gemälde aber war bislang völlig unbekannt, reiht sich aber in die üppigen und in kraftvoller Farbigkeit gemalten Blumenstilleben der späten 1920er Jahren ein.«

»Stillleben mit Rosen, Teekanne und Äpfeln«

Das unerwartet aufgetauchte Ölgemälde auf Leinwand ist 90 mal 105 Zentimeter groß, ist oben links signiert und datiert mit »P.A. Böckstiegel, Arrode 1927« und trägt nun den Titel »Stillleben mit Rosen, Teekanne und Äpfeln«. Denn es zeigt ein für diese Zeit ganz typisches Nebeneinander von Blumensträußen, Vasen, Kannen und Äpfel. Dabei sticht die außergewöhnliche Teekanne mit exotischer Bemalung heraus, die sich anders als andere Requisiten auf diesen Stillleben leider nicht erhalten habe, so Riedel.

Blumenstillleben wie dieses erfreuten sich in den Jahren vor der Wirtschaftskrise, aber auch in den 1930er Jahren einer großen Beliebtheit in Böckstiegels Sammlerschaft und sicherten dem Künstler mehr als einmal sein wirtschaftliches Auskommen. Der Künstler schrieb dazu: »Die Blumen des Gartens und Feldes, Glockenblumen, Schwertlilien, türkischer Mohn, Rosen, Sonnenblumen und das Herbstwunder der Dahlien entsprechen in ihrer einfachen, großen Form und starken Farbigkeit dem bäuerlichen, erdverbundenen Wesen, also dem, dem ich entstamme und darum Ausdruck geben muß.«

»Zwischen 50.000 und 90.000 Euro«

Beliebt sind Stilleben von Böckstiegel auch heute, was den Wert des Fundstückes steigert. »Üblicherweise werden sie je nach Zustand zwischen 50.000 und 90.000 Euro gehandelt«, berichtet Zsuzsa Miles, Mitarbeiterin der Galerie Ostendorff am Münsteraner Prinzipalmarkt, wo das Gemälde seit Donnerstag ausgestellt ist und seitdem schon für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Es leuchte in prächtigen Farben von der Wand. »Dieses Werk musste im wesentlichen nur gründlich gereinigt werden«, berichtet die Kunsthistorikerin.

Sie ist optimistisch, dass das Bild eines Tages öffentlich zu sehen sein wird: »Meist werden solche Werke von Sammlern gekauft, die gewillt sind, diese Stücke auszuleihen.«