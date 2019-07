Werther/Melle-Neuenkirchen (WB/bec). Elf Bands in zwei Tagen, dazu Aftershow-Partys auf zwei Dancefloors und die entspannte Atmosphäre eines Festivals auf dem Dorf, das von viel ehrenamtlichem Engagement getragen wird: Am kommenden Freitag und Samstag, 9./10. August, wird in Werthers Nachbarschaft wieder das »RiNK-Festival« gefeiert. Fans freuen sich zum achten Mal auf »Rock in Neuenkirchen«.

War bislang immer ein kurzer Schritt über die Landesgrenze nötig – das Festival ist üblicherweise auf einem Acker an der Brinker Straße direkt hinter Theenhausen beheimatet – müssen die Organisatoren mit Rücksicht auf Fruchtfolge und andere Faktoren diesmal in den Ortsteil Dielingdorf ausweichen. Die Party steigt nun am Maschkamp 4.

Eintritt wie immer frei

»Freitag wird es wieder eher rockig, der Samstag ist bunt gemischt mit einem Schwerpunkt auf Polka- und Brassbands. Das hat sich in den vergangenen Jahren etabliert«, kündigt Lena Menkhaus vom Orga-Team an. Der Eintritt ist wie immer frei.

Weil das Angebot an Verpflegungsmöglichkeiten stetig ausgebaut wird und die Unkosten durch die große Ehrenamtliche Unterstützung klein gehalten werden, generiert das Festival Einnahmen, die in diesem Jahr an den Neuenkirchener Verein »Lesen, Schreiben, Rechnen« gespendet werden können. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr Kaffee, Kuchen und Kinderspiele mit musikalischer Untermalung vom Posaunenchor Neuenkirchen und dem Männergesangsverein Concordia St. Annen. Am Samstag- und Sonntagmorgen gibt es ab 9 Uhr Frühstück auf dem Feld.

Frühstück auf dem Feld

Zum Programm: »About Béliveau« (Alternative-Noise-Rock) aus Bielefeld und Hannover eröffnen das Festival am Freitag um 19 Uhr. Es folgt um 20.15 Uhr »Bad Temper Joe«, der nach seinem Solo-Auftritt im vorigen Jahr dieses Mal seine Band mitbringt. Um 21.30 Uhr stehen »Blinker« auf der Bühne. Headliner am Freitag (ab 22.45 Uhr) ist »Mother’s Cake«, die aus Österreich anreisen. Die dreiköpfige Progressive-rock-Band spielte bereits mit Bands wie »Deftones«, »Iggy Popand the Stooges«, »Limp Bizkit« und »Wolfmother« zusammen und sind damit in der Szene wahrlich keine Unbekannten mehr. Den Abschluss macht im Heimspiel die Neuenkirchener Band »Isoptera«.

Am Samstag starten die lokalen »23 Quadratmeter« um 17 Uhr das Programm, gefolgt um 18 Uhr von »Fluoxcity« aus Bielefeld und um 29 Uhr »Mount Winslow« aus Paderborn. Um 20.15 Uhr spielen »Wolf & Moon«. Von 21.30 Uhr an wird es dann richtig tanzbar. Als Headliner des zweiten Abends stehen »Schlagsaite« auf der Bühne, eine Band aus Köln, deren Stil man gern unter dem Begriff »Weltmusik in deutscher Sprache« zusammenfasst. Ab 22.30 Uhr wird mit der elfköpfigen Urban-Brass-Band »Brasswoofer« weitergetanzt.