Unterdessen schreiten die Arbeiten am neuen Logistikzentrum im Gewerbegebiet Esch gut voran. Baukörper und Außenanlagen sind weitgehend fertig. Die Anbindung der modernen Anlage werde sich jedoch noch einige Monate hinziehen. Die Gesamtinbetriebnahme sei für Anfang 2020 geplant, sagte eine Firmensprecherin dem WB. Die Brinkmann-Gruppe investiert am Standort Esch einen zweistelligen Millionenbetrag (das WB berichtete).

Erste Ware im Neubau

Bis dahin sorgt das Unternehmen mit Promi-Nachrichten für Schlagzeilen. »Wir freuen uns sehr, in Simone Blum den neuen Star des deutschen Springsports als Markenbotschafterin gewonnen zu haben. Im Sattel ihrer Wunderstute Alice hat sie weiterhin einen vielversprechenden Weg vor sich. Wir unterstützen sie gerne«, betont Markus Brinkmann, geschäftsführender Gesellschafter der Muttergesellschaft bugatti Holding Brinkmann.

Die 30-jährige Simone Blum aus Zolling (Landkreis Freising/Bayern) reitet seit ihrer Kindheit. Bereits mit 15 Jahren sammelte sie die ersten internationalen Championatserfahrungen im Ponysattel. Schon damals beschloss sie, Springreiterin zu werden. Mit viel Talent und Fleiß legte sie die Grundsteine für eine erfolgreiche Karriere. Bisherige Höhepunkte waren die Goldmedaille in der Einzelwertung und die Bronzemedaille mit dem Team bei der WM 2018 in Tryon.

»Sie passt perfekt zu uns«

Simone Blum mit ihrem Pferd Alice reihen sich in die Riege der erfolgreichen Pikeur Markenbotschafter ein. Sie reitet im roten Pikeur-Sakko für Deutschland wie bereits Ludger Beerbaum auf Ratina Z und Meredith Michaels-Beerbaum auf Shutterfly. »Für Simone Blum steht nicht nur der Einzelerfolg an erster Stelle, sie engagiert sich auch sehr für das deutsche Nationalteam. Deshalb passt sie perfekt zu uns. Auch für uns ist der Mannschaftserfolg eine Herzenssache. Als offizieller Ausstatter des Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei in allen Disziplinen setzen auch wir uns stark für ihn ein«, erklärt Markus Brinkmann. Blum präsentiert die Reitbekleidung von Pikeur auf nationalen und internationalen Turnieren und trägt sie auch im Training. Alice, Cool Hill, Con Touch und alle weiteren Pferde von Simone werden mit Produkten von Eskadron ausgestattet, etwa Decken, Schabracken und Halfter.

Ausgeliefert werden all diese Produkte in Werther, im neuen Jahr dann auch über die neue Anlage im ausgebauten Logistikzentrum. Das sei zurzeit schon zum Teil mit Ware befüllt. »Die geplante Anbindung der neuen Fördertechnik an das Altgebäude beginnt im Oktober und soll im Dezember abgeschlossen sein. Aufgrund der angelaufenen starken Herbst-Winter-Saison, die erfahrungsgemäß bis in den Monat Oktober läuft, wäre das vorher nicht sinnvoll«, informiert das Unternehmen.