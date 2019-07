Diplom Textil-Ingenieurin Christiane Schröer (links) und ihr Ehemann Dr. Dirk Schröer halten in ihrem Lager rund 100 verschiedenste Stoffe aus technischem Gewebe bereit, die in ihrem Unternehmen zu Filtern verarbeitet werden. Foto: Anna-Lisa Tibaudo.

Von Anna-Lisa Tibaudo.

Werther (WB). So manches erfolgreiche Unternehmen beginnt als Tüftelei in der Garage: Als Alfred Winkler 1969 nach Feierabend gemeinsam mit seiner Frau Christa in einer Bielefelder Garage der Herstellung von Gewebefiltern nachging, ahnten sie nicht, wie erfolgreich sich dieses Nebengewerbe noch entwickeln würde.

Als die Aufträge zunahmen und der Kundenstamm größer wurde, zogen die beiden Mitte der 1990er Jahre in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Tischlerei an der Schloßstraße in Werther, gegenüber des heutigen Böckstiegel Museums. Dort ist das Unternehmen Winkler Filtertechnik immer noch ansässig. Geleitet wird die Firma mittlerweile von Winklers Tochter Christiane (49), von Haus aus Diplom-Textilingenieurin, und ihrem Ehemann, dem Chemiker Dr. Dirk Schröer (52).

Reichtagsverhüllung

Mit dem Generationswechsel Anfang 2000 kamen neue Ideen und ein frischer Wind in die kleine Firma. Denn die Frischvermählten brachten neben ihrer Liebe auch Berufserfahrungen mit: Christiane Schröer hatte unter anderem Erfahrungen mit komplizierten Textilien, eingesetzt beispielsweise bei der Reichstagsverhüllung des Künstlerehepaares Christo und Jeanne-Claude in Berlin 1995, zu deren Team sie gehörte. Ihr Mann Dirk hatte diverse Erfahrungen bei einem großen deutschen Pharmakonzern gesammelt.

Die Idee, die Winkler GmbH zu übernehmen, hatte Christianes Vater, der mit 60 allmählich an den Ruhestand dachte. »Am Anfang habe ich noch einige Jahre mit meinem Schwiegervater zusammen gearbeitet: ich überwiegend im Büro, er mehr im Zuschnitt, der damals noch per Hand gemacht wurde«, erzählt Dirk Schröer. »Als ich dann 2004 die erste Laser-Schneidemaschine kaufte, die per Computerbedienung in einem Arbeitsschritt den Stoff schneidet und die Schneidekante versiegelt, sah mein Schwiegervater seine Zeit gekommen. Seitdem geht er seiner Hobby-Imkerei nach.«

Patenschaft für Vogel

Die Jungunternehmer stellten sämtliche Arbeitsabläufe auf den Prüfstand, entrümpelten und modernisierten die Firma und schufen dabei jede Menge Platz. Damit entfiel sogar der angedachte Neubau einer teuren Lagerhalle.

»Wenn man solch einen Prozess mitgemacht hat und sich dann anschaut, wie Industriegebiete zugebaut werden, frage ich mich, ob das wirklich notwendig ist«, meint Dirk Schröer. Auch über ihren Beitrag zum Umweltschutz haben die Schröers nachgedacht. Das Fazit: Die Anschaffung eines Elektroautos, Naturstrom für ihr Unternehmen, eine Patenschaft für den Eisvogel und dessen Lebensraum. Wie passend, denn der Vogel schmückt das Firmen-Logo.

Mit ihrem Know-how, ihrer Kreativität und Schnelligkeit liefern Schröers mit ihrem neunköpfigen Näherinnen-Team alle erdenklichen Filterformen aus unterschiedlichsten Geweben, die entweder unerwünschte Verunreinigungen oder wertvolle Bestandteile aus Flüssigkeiten extrahieren. Beispielsweise in der Metallverarbeitung, Galvanotechnik, Leiterplattenherstellung Lebensmittel- und Pharmaindustrie, der Herstellung von Farben und Lacken, Eloxal, Entsorgung, dem Landschafts- und Tiefbau.

Stoffe aus Westfalen

Die meisten Kunden, die bei uns anrufen, wollen etwas verändern, optimieren oder preiswerter haben«, sagt Dirk Schröer. »Und wenn der Kunde in Not ist, weil es zum Beispiel in dessen Lager gebrannt hat, liefern wir auch in kürzester Zeit. Dann stehen wir alle zusammen. Das geht nur, weil wir ein gutes Team haben und flexibel sind«, sagt Christiane Schröer.

Die rund 100 Stoffe, die sie dabei verarbeiten, kommen wegen der hohen Qualität ausschließlich aus Europa, viele aus der Schweiz, Italien oder Spanien – aber auch unmittelbar aus Westfalen. »Wenn es irgendwie machbar ist, finde ich es fair, hier lokal zu kaufen. Ich freue mich ja auch, wenn die Leute bei uns bestellen.« Winklers namhafte Kunden aus dem In- und Ausland schätzen die hohe Qualität und Zuverlässigkeit und danken es ihnen mit ihrer jahrzehntelangen Treue. »Wenn die Kunden mit den Problemfällen, für die wir uns eine Lösung ausgedacht haben, nach zwei Wochen anrufen und sagen, Herr Schröer, wir sind so dankbar, das funktioniert, dann ist das ein ganz besonderes Gefühl.«

Wie wird es mit der Firma, die jährlich einen rund siebenstelligen Umsatz erwirtschaftet, weitergehen? Werden die Söhne (20 und 17 Jahre) sie in dritter Generation übernehmen? »Wir wollen sie auf keinen Fall beeinflussen, das haben unsere Eltern bei uns auch nicht gemacht. Aber vielleicht ist ja irgendwann einer von ihnen da, der dann sagt: Mensch, das könnte ich mir vorstellen«, sagt Dirk Schröer.