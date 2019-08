Der Eigentümer des zentral gelegenen Geländes der ehemaligen H.W._Meyer-Textilfabrik will die Gebäude abreißen und einen großen Aldi-Markt dort ermöglichen. Die Stadt will diesem Ansinnen eine eigene Planung entgegen setzen. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Werther (WB). Zum zweiten Mal in nichtöffentlicher Sitzung hat sich der Planungsausschuss mit der Zukunft des H.W.-Meyer-Geländes im Zentrum Werthers befasst, auf dem bekanntlich der Aldi neu bauen will. Diesmal hat die Politik den Auftrag für die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes an ein Planungsbüro vergeben.