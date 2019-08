Werthers Landjugend hat den Hingucker gebaut, der an der Ampelkreuzung für den »Tag der Landwirtschaft in Tatenhausen« wirbt.

Werther (WB/bec). Die Nase und die Ohren lassen die Leute ins Grübeln kommen: Was für ein Tier sitzt da an der Ampelkreuzung und wirbt für den Tag der Landwirtschaft, der nach vier Jahren am Sonntag, 1. September, in Tatenhausen ausgerichtet wird? Ein »Schweinebulle« oder gar eine »Schwuh«?