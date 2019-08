Werther (WB/anb). Kaum hatte sie ihren Platz an der Ampelkreuzung eingenommen, ist sie in der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich mutwillig zerstört worden: die Heuballen-Kuh, Werbemaskottchen der Wertheraner Landjugend für den Tag der Landwirtschaft am 1. September in Tatenhausen. Die Landjugend hat Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet.