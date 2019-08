Bei Einbruch der Dämmerung wurden die Fackeln am Beckenrand angezündet. Bis 22 Uhr genossen zahlreiche Badegäste das stimmungsvolle »Abschwimmen«. Der Betrieb läuft aber noch weiter – schließlich steht ein heißes Wochenende an. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). »Jetzt mache ich das, was im Freibad üblich ist«, sagt Bürgermeisterin Marion Weike. »Pommes essen?«, fragt jemand aus der Runde. »Nein, schwimmen natürlich«, lautet die wenig überraschende Antwort.

Damit steht die Bürgermeisterin auch beim offiziellen Ende der Freibadsaison nicht alleine. Mehr als 500 Besucher zählen die Verantwortlichen am letzten »langen Mittwoch« des Sommers. Ein Mädchen in Badeanzug mit Reithelm befolgt nicht etwa neue Sicherheitsvorschriften, sondern hat gerade auf dem Kinderflohmarkt ein nützliches Requisit für ihr Hobby erworben. Mehr als 35 Stände zeugen von der großen Resonanz dieses besonderen Angebots zum Saisonfinale.

Vorjahr nicht zu toppen

Nach Angaben von Marion Weike ist die Saison gut gelaufen. Das Vorjahresergebnis mit rund 42.000 Besuchern werde wohl nicht mehr erreicht, dennoch sei »vorne ein Drei« immer noch möglich, denn die Wetterprognosen für die nächsten Tage versprechen ideale Freibadtemperaturen. Bis zur magischen Grenze von 30.000 Schwimmern pro Jahr fehlen aber noch 3747 Badegäste. Dazu werden mehr als zwei rekordverdächtige Tage wie der bisherige Spitzenreiter nötig. Bei Temperaturen um 40 Grad zählten die Mitarbeiter an der Kasse im Juli genau 1697 Besucher.

Seit der Öffnung am 18. Mai wurden 920 Saisonkarten und 149 Zehnerkarten verkauft. Besonderer Verlass war wieder auf die Frühschwimmer: 1660 Personen nutzten die Gelegenheit, bereits morgens zwischen 6.30 und 8 Uhr ins Wasser zu springen und »ungestört« ihre Bahnen zu ziehen. Diese Zahlen nennt Stefan Meier vom zuständigen Fachbereich 1. Laura Schmidt und Michael Kreipes als Rettungsschwimmer mussten zum Glück niemals eingreifen, von größeren Verletzungen und Unfällen ist den Beiden nichts bekannt.

Kraulen und joggen

Marion Weike bedankt sich beim städtischen Personal, der Wasseraufsicht und dem Rasenmäherdienst vom Förderverein für ihren Beitrag zum Gelingen des gemeinsamen Projektes. Allen Verantwortlichen überreicht sie eine Rose als symbolisches Geschenk. Insgesamt wurden in den Schulferien drei zweiwöchige Schwimmkurse für Kinder mit unterschiedlichen Vorkenntnissen durchgeführt. Montags, dienstags und mittwochs lud Melanie Sander zum Aquajogging, auch der Kraulkurs mit Silke Schöning fand großen Anklang.

Ab dem 28. August öffnet das Freibad nur noch zwischen 14 und 19.30 Uhr. Bis wann die Saison verlängert wird, hängt auch von den Wassertemperaturen ab. »Solange es über 20 Grad sind, werden wir nicht schließen«, verspricht Marion Weike und kündigt darüber hinaus Flexibilität an besonders heißen Tagen an. An diesem Mittwochabend ist das Wasser noch 23 Grad warm, zahlreiche späte Gäste wollen sich das Erlebnis des Fackelschwimmens nach Feierabend nicht entgehen lassen.

Im Fackelschein

Bei Einbruch der Dämmerung werden die Fackeln am Beckenrand entzündet und sorgen für die ganz besondere Atmosphäre. »Gegen 22 Uhr ist erfahrungsgemäß Schluss«, vermutet Schwimmmeister Jürgen Zbieranek. Der absolute Besucherrekord im Freibad Werther wurde übrigens im Jahre 2003 mit genau 45.802 Badegästen aufgestellt.