Von Malte Krammenschneider

Der ehemalige Lehrer und Leiter des Evangelischen Gymnasiums Werther hat mit seiner Frau Annette unter anderem schon 40 Fernreisen unternommen und seine Erfahrungen stets mit den Mitbürgern geteilt. Allein im Haus Tiefenstraße waren sie schon 75 Mal zu Gast, um von Reisen nach Afrika, Südostasien oder Patagonien zu schwärmen.

Mit Dias fing es an

An ihren ersten Vortrag können die Kochs sich noch gut erinnern. »Das war 1996. Damals noch ganz klassisch mit Dias«, erzählt Gerhard Koch (75), dessen Bilder inzwischen aber dank digitaler Kamera gestochen scharf daher kommen, denn im Laufe der Jahre ist er ein leidenschaftlicher Hobby-Fotograf geworden, dem es hervorragend gelingt, das Erlebte festzuhalten und anschließend unterhaltsam rüberzubringen. »Wir haben auch schon viele Vorträge in Bielefeld gehalten«, erzählt Annette Koch (66), die sich ebenso gern wie ihr Mann vom Reisefieber packen lässt.

Gesehen und erlebt hat das Ehepaar in jedem Fall schon einiges. Ziele wie Hawaii, Indochina, Australien und Chile wurden allesamt für mehrere Wochen angesteuert, doch am liebsten Reisen die Kochs in die USA. Besonders Kalifornien mit seiner atemberaubenden Natur hat es den Wertheranern angetan, wie sie bei ihrem jüngsten Vortrag im Haus Tiefenstraße berichteten. Wahrzeichen wie die Golden Gate Bridge in San Francisco seien zwar bewundernswert, doch am liebsten sind die Kochs außerhalb der großen Städte unterwegs.

Abseits der ausgetretenen Pfade

»Wir wandern gerne auch Abseits der großen Wege durch die Nationalsparks. Es sind atemberaubende Landschaften«, sagt Gerhard Koch, der von 120 Meter hohen Mammutbäumen berichtet, dem berühmten Yosemite Nationalpark oder dem Mono Lake mit seinen markanten Tuffstein-Figuren. Passiert sei ihnen bei den Touren in der Abgeschiedenheit zum Glück noch nie etwas. »In Patagonien wäre uns aber fast einmal der Sprit ausgegangen. Das war schon abenteuerlich«, erinnert sich Gerhard Koch.

Wer noch mehr beeindruckende Bilder von den Koch-Reisen erleben und den dazu passenden Geschichten lauschen möchte, dem bietet sich übrigens am 24. September wieder Gelegenheit. Ab 15 Uhr berichten die Kochs dann im Haus Tiefenstraße von ihren Reisen – diesmal in den kalifornischen Süden. Es ist dann schon ihr 76. Vortrag – aber bestimmt nicht der letzte.