Von Malte Krammenschneider

Das Programm, das Bettina Gehle von der Buchhandlung »Lesezeichen« und Susanne Damisch von der Stadtbibliothek für den diesjährigen Leseherbst zusammengestellt haben, kann sich sehen lassen. Nicht nur, dass sich mit Maxim Leo ein Bestseller-Autor die Ehre gibt. Auch das Böckstiegel-Museum sitzt als Veranstaltungsort mit im Boot und möchte in kunstvoller Atmosphäre ein ganz besonderes Lese-Erlebnis bieten.

»Wir wollen die Gäste zum Lesen animieren und den Blick auf das Buch lenken«, erklärt Mitorganisatorin Susanne Damisch, laut der es zum Konzept gehört, dass die Veranstalter »nicht die bekanntesten und verkaufsstärksten Autoren« in die Böckstiegelstadt holen, sondern eher solche mit einer ganz besonderen Geschichte. »Das unterscheidet uns von Lesungen in großen Bücherei-Unternehmen«, so Damisch.

Flucht vor den Nazis

Den Auftakt zum Programm, das bis in den Januar reichen wird, macht am 1. Oktober eine Lesung mit Maxim Leo. Ab 20 Uhr wird der in Ost-Berlin aufgewachsene Journalist sein Werk »Wo wir zu Hause sind« in der Buchhandlung »Lesezeichen« (Eintritt: zwölf Euro) präsentieren, in dem es um die wahre Geschichte einer jüdischen Familie geht, die auf der Flucht vor den Nazis in alle Welt zerstreut wurde und deren Kinder und Enkel nach langer Zeit den Weg zurück nach Berlin finden. »Es ist sehr spannend und einfühlsam geschrieben. Außerdem kommen in diesem Buch viele starke Frauen vor«, verrät Bettina Gehle.

Fortgesetzt wird der Leseherbst am 27. Oktober um 11 Uhr mit einer Sonntagsmatinee im Böckstiegel-Museum (Eintritt: 14 Euro). Jan-Philipp Sendker, ausgewiesener Asien-Kenner, wird in einem ungewohnten, aber besonders eindrucksvollen Ambiente aus dem letzten Teil seiner Burma-Trilogie »Das Gedächtnis des Herzens« vorlesen.

Friesen-Krimi in Neuharlingersiel

Wer indes auf Friesen-Krimis steht, sollte sich den 14. November vormerken. Denn dann ist auf Einladung der Dorfgemeinschaft Häger im dortigen Bürgerhaus (Eintritt: 13 Euro) Nané Lénard zu Gast, um ab 20 Uhr ihr Buch »Friesenlust« vorzustellen, in dem es um ein heimtückisches Verbrechen in Neuharlingersiel geht – inklusive Plattdeutsch.

Einer Buchvorstellung kann man am 27. November beiwohnen. Dann wird Rainer Moritz ab 20 Uhr in der Möbelmanufaktur Oberwelland (Eintritt: zwölf Euro) mit einem Koffer voller Lese- und Geschenktipps zur Winter- und Weihnachtszeit seine Zuhörer in stilvollen Räumen unterhalten.

Fontanes Frauen

Auszügen aus »Gerade dadurch sind sie mir lieb – Theodor Fontanes Frauen« können Interessierte am 23. Januar 2020 ab 20 Uhr im Saal des Hauses Werther (Eintritt: zwölf Euro) lauschen. Christine von Brühl wird die Welt von Damen wie Grete Minde oder Effi Briest beleuchten, denn oft verarbeitete Fontane reale Erfahrungen mit starken Frauen in seinen Geschichen.

Weitere Veranstaltungen dieser Art finden in Versmold statt; darüber informieren Flyer in Buchhandlung und Stadtbibliothek.