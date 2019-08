Von Margit Brand

Werther-Theenhausen/Borgholzhausen (WB). Ein großer Lkw ist am Donnerstag auf der schmalen Barnhausener Straße in den Graben gerutscht. Der Unfall, bei dem es bei Blechschaden blieb, rückt damit einmal mehr das Schlaglicht auf die Diskussion um den Theenhausener Baustellen-Schleichweg.

Der Kreis Gütersloh hat am 14. und 15. August mit ganz unauffälliger Technik den Verkehr auf der Dieckbrede, der eigentlich ein Borgholzhausener Wirtschaftsweg ist, gezählt. Das Ergebnis: Pro Tag kamen 761 Fahrzeuge vorbei, auch zwei Sattelzüge gehörten dazu - womöglich waren sie Kunden der Firma Noack, die anders nicht erreichbar ist.

Meistens Tempo 50

Die festgestellte Durchschnittsgeschwindikgeit lag demnach bei 43 Kilometern pro Stunde am Holzbach und bei Tempo 41 bzw. 45 (je nach Fahrtrichtung) an der Kurve nahe der Firma Noack. 85 Prozent der Fahrzeuge hätten Tempo 51 eingehalten. Nach den Ferien soll es in nächster Zeit noch eine Vergleichsmessung geben.

Die Umleitungs-Beschilderung werde künftig noch einmal nachgebessert, kündigte der zuständige Sachgebietsleiter Bernhard Riepe außerdem an – auch in Richtung des Anwohners Rüdiger Paulsen, der sich jüngst mit einem offenen Brief an die Behörden gewandt hatte (das WB berichtete). Entsprechende Tafeln seien noch nicht ganz fertig. Aber auch so sei eigentlich klar: Auswärtige haben den großen Umweg zu wählen.

Ruf nach mehr Kontrolle

Die Realität indes sieht anders aus – vor allem zu den Stoßzeiten morgens zwischen halb sechs und halb neun sowie abends von halb vier bis halb sieben. Die Stadt Borgholzhausen, die über ihr Ordnungsamt nur ruhenden Verkehr überwachen kann, hat die klare Erwartung, dass die Polizei verstärkt kontrolliert, ob nur Anliegerverkehr über Dieckbrede und Barnhausener Straße rollt. Doch was kann die Polizei leisten?

Uwe Ahlemeyer, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Polizeiwache Halle, sagt dazu: »Es ist und leider nicht möglich, stets und ständig Kontrollen dort durchzuführen.« Ahlemeyer sieht ein Überwachungsproblem durch das weitläufige Straßennetz rund um Theenhausen. Gleichwohl wolle die Polizei durch ihren Bezirks-, den Schwerpunkt- oder den Streifendienst zu den Stoßzeiten morgens und nachmittags wenn möglich Kontrollen durchführen.

Breiter gleich schneller?

Ein Polizeiauto am Wegesrand hilft womöglich auch, den Fuß vom Gas zu nehmen. Entgegenkommen funktioniert an dieser Stelle nämlich nur über Rücksicht - sonst ist der Rückspiegel hin oder aber jemand landet (wie Donnerstag der Lkw) im Graben. Immer wieder kommt aus Reihen der Anlieger der Wunsch auf, die Randstreifen zu befestigen. Riepe empfiehlt der Stadt Borgholzhausen, die hierfür zuständig wäre, das nicht zu tun. »Einige würden das zum Anlass nehmen und noch schneller fahren, anstatt auch mal anzuhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.«

Für Paulsens Vorschlag, einen »Einbahnstraßen-Kreisel« (über Barnhausener/Haller Straße rein nach Theenhausen, über die Dieckbrede wieder raus) kann sich Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann durchaus erwärmen. »Damit könnten Begegnungsverkehre wirkungsvoll vermieden werden«, meint er.

Einbahn-Regelung umstritten

Bernhard Riepe beim Kreis sieht das dagegen skeptisch: »Damit würden tagtägliche Wege für viele noch einmal länger. Also würde eine solche Regelung vermutlich nicht akzeptiert und außerdem das Tempo noch weiter steigen«, sagt er. Dass schwere Landmaschinentransporte zur Firma Noak damit dann zwangsläufig durch die 30-er Zone der Voßheide führten, sei ebenfalls wenig wünschenswert.