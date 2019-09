Etwa 20 Zuhörer verfolgten die am Ende mehr als dreistündige Veranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses. Im Zuge des laufenden Offenlage-Verfahrens ist die Stadt angehalten ihre Planung den unmittelbar Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Das war für Werner von Beeren und Detlev Winkler vom planenden Büro Enderweit und Partner aus Bielefeld gar nicht so einfach, denn immer wieder gab Unterbrechungen mit teils sehr kritischen Rückmeldungen. Insbesondere der Eigentümer des Großteils der Fläche im Plangebiet, Gerhard Wehmeyer, hielt mit seiner großen Verärgerung über die Planung und das Verfahren nicht hinterm Berg. Neben vielen Details, die Wehmeyer kritisch monierte, erhob der Unternehmer vor allem einen grundsätzlichen Vorwurf insbesondere gegen Bürgermeisterin Marion Weike. Denn mit ihm und anderen Anwohnern sei vor der Planung nicht gesprochen worden.

Kommentar

Man kann es durchaus bedauern. Doch besser ist wohl der nüchterne Blick auf die tatsächliche Lage. Diese Weco-Planung wird wohl nur umgesetzt werden können, wenn sie auch vor einem Gericht Bestand hat. Von Konsens war beim Erörterungstermin jedenfalls kein bißchen zu verspüren.

Die Stadt Werther ihrerseits steht unter Druck. Wird nicht bis zum nächsten November ein Satzungsbeschluss herbeigeführt, dann würde womöglich die derzeitige Veränderungssperre fürs Plangebiet nicht mehr wirken.

Dann könnten die alten Investoren-Pläne für insgesamt sechs Einzelhandelsmärkte mit jeweils bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder chancenreich aufs Tapet kommen. Mit all den Folgen für den Einzelhandel in Werthers Innenstadt, die diese Marktentwicklung hätte. In diesem Bebauungsplanverfahren steht also einiges auf dem Spiel.

Stefan Küppers