Drei Mitarbeiterinnen in der Hausarztpraxis Decius in Werther sind jeweils 40 und 30 Jahre tätig: (von links) Heike Gießelmann, Dr. Dirk Decius, Tanja Bitsching, Petra Wachsmuth und Dr. Hans-Joachim Decius Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Und natürlich seine Damen in der Praxis, die heute sein Schwiegersohn Dr. Dirk Decius führt. Petra Wachsmuth (61) und Heike Gießelmann (57) arbeiten schon 40 Jahre in der Hausarztpraxis am Alten Markt in Werther, ihre Kollegin Tanja Bitsching (46) seit 30 Jahren.

Als Medizinische Fachangestellte haben die drei, die noch als Arzthelferinnen in den Beruf eingestiegen sind, schon einiges an Veränderungen erlebt. Zeiten, in denen in der Praxis noch geröntgt worden ist, wo im eigenen Labor noch viel mehr untersucht wurde, wo Nacht- und Wochenenddienste viel häufiger anfielen. Und wo nicht nur Krankenscheine zu jedem Quartalsende von Hand gezählt werden mussten, sondern auch für jeden Patienten eine Karteikarte geführt wurde. Impfungen, Verordnungen, ärztliche Kommentare, ja sogar der soziale Hintergrund für jeden Patienten wurden dort vermerkt. »Wir haben sehr viel Einblick in die Familien bekommen, und heute kommen Familienväter zu uns, die wir schon als Jungen kennengelernt haben«, sagt Heike Gießelmann, die zudem als Nichtärztliche Praxis-Assistentin qualifiziert ist.

Weihnachtsfeiern im Wartezimmer

Die Wertheranerin hat wie ihre Kollegin Tanja Bitsching aus Werther in der Praxis Decius gelernt und nicht nur die Veränderungen auf dem Chefsessel miterlebt, sondern auch alle drei Umbauten. Einen »Kopfüber-Start« hingelegt hatte vor 40 Jahren hingegen Petra Wachsmuth, die in Bielefeld gelernt hat und heute in Melle lebt. Sie hatte den Job damals ganz kurzfristig von einer schwangeren Kollegin übernommen.

Waren damals Notfälle noch fast täglich an der Tagesordnung, fahren viele Patienten heute lieber gleich zum Krankenhaus. »Oder aber sie kommen mit ihren Symptomen einen Tag früher als damals zu uns«, stellt Dr. Decius sen. fest. Viele seiner Notizen für Dokumentation und Verordnungen einschließlich lustiger Zeichnungen von Galle und Fettleber hat das Praxis-Trio in ein Erinnerungsbüchlein geklebt. Gleich neben die Fotos, die an Paddeltouren, Spargelessen und an Weihnachtsfeiern im Wartezimmer erinnern.

»Solch eine langfristige Berufserfahrung bringt total viele Vorteile mit sich und bedeutet für die Ärzte eine große Entlastung», bedankte sich Dr. Dirk Decius für Engagement und Herzblut seiner Mitarbeiterinnen. Vor allem sprach er das häusliche Leben vieler Patienten an. Gerade in Zeiten, wo es in der Gesellschaft mehr Egoismen gebe, organisierten die Mitarbeiterinnen in der Praxis sehr viel für die Patienten, bedankte er sich auch in ihrem Namen beim Team »an vorderster Front«, überreichte Urkunden und Ehrennadeln der Ärztekammer Westfalen-Lippe. An der kleinen Feier zum Jubiläum nahm natürlich die ganze Praxis teil. Dazu gehören nicht nur Ulrike Decius, die lange Jahre mit Ehemann und dann auch mit dem Schwiegersohn gearbeitet hat, sondern auch Sandra Bange und Azubi Julia Knauf. Verstärkt wird die Praxis auf ärztlicher Seite durch Stefanie Schwalfenberg und derzeit durch Sarah Vormann.