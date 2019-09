Der Klassiker ist auf den Eiskarten der Nation nicht wegzudenken. Seine Erfindung sorgte nicht zuletzt dafür, dass deutschlandweit immer mehr Eisdielen aus dem Boden sprossen. Eine dieser süßen Gastronomien war im Jahr 1974 auch das Wertheraner »Eiscafé Venezia«. Giuliano und Elisabeth Chiesurin eröffneten damals ihr Eiscafé am Alten Markt, das sich noch heute, 45 Jahre später, großer Beliebtheit erfreut.

Anfangs kullerten Tränen

Die Erfolgsgeschichte beginnt 1969 gar nicht in Italien, sondern in einer deutschen Eisdiele. Der damals 17-jährige Mannheimer Dario Fontanella, der durch die Süßspeise »Mont Blanc« inspiriert wurde, kam auf die Idee, Eis durch eine gekühlte Spätzlepresse zu drücken.

Diese köstliche Eis-Kreation erdachte Dario Fontanella auf einer Skitour in Italien. Zurück in Deutschland wollte er das Eis zunächst in den Farben der italienischen Flagge kreieren, bis sein Vater meinte, er solle doch lieber Vanilleeis ausprobieren, so dass es wie echte Pasta aussehe.

Die ersten Bestellungen verliefen jedoch nicht wie gewünscht. Die Kinder, die das Eis sahen, begannen zu weinen, da sie dachten, sie würden nun Spaghetti mit Tomatensoße bekommen, obwohl sie ein Eis bestellten hatten, berichtete der Erfinder Fontanella. Heute werden von den Deutschen 25 Millionen Portionen jedes Jahr bestellt.