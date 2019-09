Arbeiten nach fünfjähriger Pause am große Spektakel (von links): Die evangelischen Pastoren Silke Beier und Hartmut Splitter, Marlies Klenke von den selbstständigen Christen (SELK), Harald Ernst, die katholische Gemeinderefentin Marion Forthaus und Hausherr Heinrich Heining. Foto: Eische Loose

Werther (WB/el). So lang sollte die unregelmäßige Pause zwischen den Ökumenischen Gemeindefesten gar nicht sein. Nach fünf Jahren wird es daher jetzt Zeit. Katholiken und Evangelische der Landeskirche und der selbstständigen Gemeinschaft in Rotenhagen laden deshalb am Sonntag 22. September auf Hof Heining zum bunten Spektakel.