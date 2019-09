»Wenn ich ein Vöglein wär« hat Jörg Spätig diese Installation genannt, in der er sich unter anderem auf Salvador Dali bezieht Foto: Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). »Ich lade Sie ein, sich mitreißen oder provozieren zu lassen und so etwas wie Sekundenglück zu empfinden«, sagt Anke Brandt von der Künstlergruppe LAIF bei der Eröffnung des neuen Skulpturenpfades. Die EGW-Bigband liefert dazu auf dem Schulhof der Grundschule an der Mühlenstraße den passenden Soundtrack.

Seit 2003 findet die Aktion alle zwei Jahre statt. Raus aus den Ateliers lautete seinerzeit die Devise. Im Rahmen des Kunstevents Skulpturenpfad sollten unterschiedliche Werke im öffentlichen Raum präsentiert werden. Es hat sich etabliert, alle zwei Jahre eine geeignete Skulptur anzukaufen und dauerhaft auf dem sich ständig erweiternden Pfad zwischen Grundschule, Stadtpark und Haus Werther fest zu installieren. Inzwischen konnte der Heimat- und Kulturverein dank Unterstützung durch Sponsoren bereits neun Kunstwerke ankaufen und im Stadtbild von Werther verankern.

24 Künstler und mehr als 30 Kunstwerke

24 Künstler stellen diesmal mehr als 30 statische oder kinetische Objekte zum Begreifen oder Umwandern aus. Die Fachjury mit Klaudia Deforth-Meya, Thomas Dreier und dem letztmaligen Preisträger Hinrich Schmieta wird es nicht leicht haben, das passende Stück auszuwählen und für den Ankauf zu empfehlen. Ihre Entscheidung wird während der Finissage am Sonntagnachmittag bekannt gegeben.

Uwe Gehring, der im Namen der Stadtverwaltung an der offiziellen Eröffnung teilnimmt, hat auf seine rhetorische Frage nach dem Sinn von Kunst über einhundert Antworten im Internet gefunden. Als wichtigste Argumente nennt er Freiheit und Grenzenlosigkeit. »Kunst will wahrgenommen werden«, betont Gehring und sieht Werther »auf dem richtigen Weg – vielmehr Pfad«, auch wenn es da die »kleine Konkurrenz« des Böckstiegelmuseums gebe.

Dinge kombinieren, die eigentlich nicht zusammen passen

Ein Alleinstellungsmerkmal von Kunst ist nach seinen Worten, Dinge miteinander zu kombinieren, die eigentlich nicht zusammen gehören. Wer sich auf den mit roten Wegweisern ausgeflaggten Skulpturenpfad begibt wird dafür spannende Beispiele finden. Da ist etwa das überdimensionale Streichholz, mit dem Nils Grube darauf hinweisen möchte, dass es sehr wohl auf die Größe ankommt, wenn man ein Feuer legen will. Auch die aus Metallschrott zusammengesetzten Figuren des in Italien geborenen Rietberger Künstlers Angelo Monitillo bestätigen diese Ansicht. Sein Araberhengst wird nicht lostraben und sein Straßenmusikant der als Akkordeon verkleideten Schreibmaschine keine Töne entlocken.

Für die mobile musikalische Untermalung beim Kunstgenuss entlang des Pfades sind am Eröffnungstag Pia und Ernst-Ulrich Hamann zuständig. Performancekünstlerin Raphaela Kula sucht sich an den folgenden Tagen verschiedene Plätze, um mit den Besuchern zu kommunizieren. Peter Schwieger bietet gewohnt pointierte Führungen mit speziellem Humor an, von dem etwa seine Hörstation »Mickeymaus Ohren« zeugt.

Von bodenständig bis filigran

Astrid Konradt-Bock hat eine blutrote Filzfläche auf der Wiese platziert, wo sich maximal zwei Passanten ohne Schuhe hinlegen können, um ihren Empfindungen auf die Spur zu kommen. Spektakulärer Blickfänger im Park von Haus Werther ist das hölzerne Skelett eines Dinosauriers von Thomas Strakhof. Mehrere Aspekte und Materialien vereint Jörg Spätig in »Wenn ich ein Vöglein wär«, und Rita Niemann lädt zum Verweilen am Strand vom »Black River« im Bauhausjahr 2019 ein.

Manch ein Werk ist bodenständig und wetterfest wie für die Ewigkeit geschaffen, andere kommen filigran, flüchtig und vergänglich daher. Stein, Holz, Metall, Glas und Wolle sind die Materialien. Auf der Strecke des Skulpturenpfades finden sich nach Uwe Gehring zahlreiche Werke, die ihresgleichen suchen.