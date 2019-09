Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Werther (WB). »Jugend und Alter – Der Mensch im Werk von Peter August Böckstiegel«: Am Sonntag ist die Ausstellung zu Ende gegangen. Und sie ist, von den absoluten Zahlen, mit 11.892 Besuchern die erfolgreichste in der Geschichte des jungen Museums. Bei der Finissage standen ganz besondere Menschen im Werk Böckstiegels im Mittelpunkt: die Sami, früher oft abwertend Lappen genannt, einziges indigenes Volk Europas.

Die erste Ausstellung 2018 im damals gerade neu eröffneten Museum ist allerdings nicht zu toppen: Mehr als 10.000 Menschen kamen damals in nur acht Wochen. Im Vergleich dazu hatten die Besucher jetzt doppelt so viel Zeit. Und insbesondere in den letzten zwei, drei Wochen hat Museumssprecherin Lilian Wohnhas eine deutliche Verdichtung der Besuchergruppen wahrgenommen: »Das hat uns teilweise an unsere Grenze gebracht. Aber alle, die Böckstiegel sehen wollten, haben ihn auch gesehen.«

Neue Facetten im Werk gezeigt

Museumsleiter David Riedel freut sich: »Die Begeisterung ist sehr groß, die Besucherzahlen sind sehr gut.« Das Bemerkenswerte an dieser Schau sei für ihn, dass man noch einmal neue Facetten an Böckstiegel zeigen konnte. So soll es auch in Zukunft sein: Böckstiegels Bilder sollen unter immer neuen Aspekten gezeigt werden. Das mag besonders spannend im Sommer 2020 werden: Böckstiegel in der Zeit des Nationalsozialismus. »Also ein ernstes, Thema«, so Riedel.

Aber problematisch ist der Kontext von Böckstiegels Sami-Bildern bei aller erkennbaren Wertschätzung des Malers für die portraitierten Sami auch. Denn die Bilder sind nicht auf einer Reise in den hohen Norden entstanden, sondern 1925 bei einer Völkerschau im Dresdner Zoo. Völkerschauen, ein rassistisches Zurschaustellen fremder Völker in der Zeit des Kolonialismus – und auch noch danach. Böckstiegels Portraits der Sami nahmen jetzt eine ganze Wand im Museum ein.

An seinen Freund Max Tietz in Werther schrieb der Maler nach dem Besuch der Völkerschau: »Es war mir, als ob ich in die Urwelt geschaut hätte, so wunderbar sind diese Menschen.« Böckstiegel stellte sie fokussiert auf ihre Gesichter und ihre Tracht dar, damit losgelöst von der Umgebung, in der sie auftraten – im Zoo.

Der Klang der Sami-Sprache

Zu verdanken hat das Museum die Finissage der Studierenden-»Gruppe Bie« und der Dozentin Johanna Domokus von der Uni Bielefeld. Die Gruppe hat sich der Übersetzung und Herausgabe nordischer Literatur verschrieben. Eines dieser Werke ist »Voll die Rasselbande« von Sara Margrethe Oskal, selbst in einer Rentierzüchterfamilie aufgewachsene Schauspielerin und Autorin. Eine Performance zum Stück »Schnuppe, das Ren« aus diesem Büchlein vermittelte den etwa 40 Finissage-Gästen einen Eindruck vom Klang der samischen Sprache und von aktuellen Themen wie dem Ringen um Selbstbestimmung. Johanna Domokus setzte auch Böckstiegels Werke in den Kontext ihrer Zeit, zeigte die Problematik der Völkerschauen auf. Und hatte Erstaunliches zu berichten: Dank ihrer Recherchen in Lappland mit Fotos von den Völkerschauen sind fast alle Namen der auch bei Böckstiegel Dargestellten bekannt.