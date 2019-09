Von Johannes Gerhards

Werther (WB). An außergewöhnlicher Stelle eröffnet die Vorsitzende Birgit Ernst die offizielle Sitzung des Schulausschusses. Dessen Mitglieder wollen das Ergebnis der fast anderthalbjährigen Umbaumaßnahmen in der Grundschule in Augenschein nehmen. Die Beurteilung der zu Schuljahresbeginn fertig gestellten Räumlichkeiten im Verwaltungstrakt fällt ausnahmslos positiv aus.