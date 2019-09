Von Malte Krammenschnieder

Werther (WB). Am heutigen Freitag ist Weltkindertag, der an die Rechte von Kindern und die Ausrufung der Kinderrechtskonvention der UNO 1989 erinnern soll. Nicht ganz so alt ist ein Projekt in Werther, das sich gezielt für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft einsetzt. Zehn Jahre ist der Kinderfonds jetzt alt.

»Dass wir einmal so viele Kinder fördern würden, hätten wir damals nicht gedacht«, sagt der Geschäftsführer des Wertheraner Kinderfonds, Gerhard Koch. Waren es im Jahr 2010 noch 14 Kinder, die von Fördermaßnahmen im Bereich Bildung, Sport und Musik profitierten, so konnten sich 2018 mehr als fünf Mal so viele über die Finanzierung von Nachhilfe, Büchern, neuen Sportschuhen oder musikalischer Früherziehung freuen. Eine echte Erfolgsgeschichte, die wenn es nach den Verantwortlichen geht, noch lange weitergeschrieben werden soll.

»Freude schenken« heißt das Vereinsmotto. Für den aktuellen Vorstand des derzeit 26 Mitglieder zählenden Kinderfonds ist dies eine Gelegenheit, um auf die vergangene Zeit zurückzublicken, in denen sie dort helfen konnten, wo das Bildungs- und Teilhabegesetz nicht ausreicht. Betroffen sind hierbei zumeist Kinder aus Hartz -IV-Familien, Kinder von Alleinerziehenden und Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern jeden Cent umdrehen müssen.

»Wir wurden bei unserer Gründung am 17. August 2009 vom Bielefelder Kinderfonds inspiriert – dort gab es so etwas schon länger. Seither sind wir mit viel Herzblut dabei«, sagt Vorsitzende Hannelore Bartholomäus, die betont: »Wir wollen kein Kind alleine lassen.«

" „»2009 sind wir mit 1400 Euro gestartet. Heute freuen wir uns über 10.000 Euro Spenden.«“ Natalie Bartholomäus, Kinderfonds "

Damit dies funktioniert, bedarf es finanzieller Mittel, die sich beim Kinderfonds aus zwei Säulen zusammensetzen. Zum einen die Mitgliedsbeiträge in Höhe von etwa 900 Euro im Jahr, und zum anderen Spendengelder, welche im Laufe der Jahre kontinuierlich gestiegen sind. »2009 sind wir mit 1400 Euro gestartet. Seit 2014 freuen wir uns über durchschnittlich mehr als 10.000 Euro an Spenden pro Jahr. Damit kann man gut arbeiten und planen«, sagt Pressesprecherin Natalie Bartholomäus, die sich bei den lokalen Firmen und privaten Unterstützern für die teils kontinuierliche Unterstützung bedankt. »Wir haben ein gutes Netzwerk aufgebaut. Teilweise sind da auch vierstellige Summen dabei. Das ist schon toll«, sagt Gerhard Koch.

Um das Spendenkonto zu füllen, ist der Kinderfonds allerdings auch selbst aktiv. So zum Beispiel mit einer Verlosungsaktion beim Goldenen Oktober, der Leerung der in vielen Firmen und Geschäften aufgestellten Wertherchen-Spardosen oder einer Mitmach-Aktion beim Sonnenblumenfest. So wird vom Fonds nicht nur Geld gesammelt, sondern auch Präsenz in der Öffentlichkeit gezeigt. »Man kennt uns inzwischen und weiß, dass die Spenden denen helfen, die es wirklich brauchen«, sagt Gerhard Koch. Es gibt viele Bereiche, in denen der Fonds Wertheraner Kinder fördert. Zum Beispiel durch die unbürokratische Finanzierung von Plätzen im Offenen Ganztag an Grundschulen, die Teilnahme an Camps, Freizeiten oder Klassenfahrten, von therapeutischen Reiten für ein Kind mit Handicap oder auch Musikschulunterricht. Die Unterstützung, deren Bedarf zuvor genau geprüft wird, sehen die Verantwortlichen auch die Zukunft als wichtig an. »Das Thema Kinderarmut wird eher noch größer«, glaubt Gerhard Koch.

Gutes tun können Bürger bei der großen Verlosungsaktion der »Wertherchen« am 1. Oktober, die in der Volksbank Werther über die Bühne gehen soll. Dann werden die rund 20 kleinen Kunstwerke präsentiert, die derzeit noch von Viertklässlern der Grundschule ihren künstlerischen Feinschliff bekommen. Außerdem wird der Kinderfonds wieder beim »Goldenen Oktober« mit einer Tombola vor Ort sein.

.