Werther (WB). Ein Opernbesuch gilt als etwas außergewöhnlich. Aber nicht jeder ist für die oftmals mehrstündigen Gesangsdramen zu begeistern. Was fasziniert Opernliebhaber daran und was schreckt Laien davon ab? Der Wertheraner Konzertpädagogen und Musikvermittler Nikolas Müller spricht mit WB-Mitarbeiterin Anna-Lisa Tibaudo über musikalische Berührungsängste, Missverständnisse und Erziehung.

Herr Müller, wie steht es mit den Opernbesuchen in Deutschland. Gibt es Grund zur Sorge?

Nikolas Müller: Ich sehe mit Sorge, dass das Publikum immer älter, weißhaarig wird. Schaut man in die Sitzreihen der Opernhäuser, so fällt auf, dass sich vor allem die Jugend aus dem Klassikbetrieb mehr und mehr zurückzieht. Und wer in der Jugend nicht mit der klassischen Musik und insbesondere mit der Oper in Berührung kommt, wird auch später nur schwer in den Weg in Opern- und Konzerthäuser finden.

Was ist an der Gattung Oper so faszinierend?

Müller: In der Oper finden sich wie in einem Mikrokosmos große Emotionen, sich dramatisch zuspitzende Handlungen, Menschen aus Fleisch und Blut, mit all ihren Empfindungen und Ängsten. Der Fantasie sind in der Oper keine Grenzen gesetzt. Helden, Monster, Drama, Tragödie, Exotik und Erotik – die Oper wirkt bisweilen wie ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und zu allem kommt die Musik und insbesondere der Gesang. In der Verschmelzung von Stimme und Orchester liegt eine unglaubliche Faszination. Nikolas Müller Foto: Tibaudo

Was schreckt Laien bei Opern ab? Missverstehen sie diese Musik?

Müller: Die Menschen auf der Bühne singen und das meistens mehrere Stunden lang. Und nicht nur alleine, manchmal auch mit- und durcheinander. Die Musik löst die Sprache ab, alles ist nur noch Klang, mal schön, mal weniger schön. Und das schreckt viele Menschen ab. Wir leben heute schnelllebig und kurzweilig lustbetont – so hat es der Opernbetrieb mit Best-of-Abenden à la Anna Netrebko einfacher als mit einer fünfstündigen Wagner-Oper oder einer Mahler-Symphonie. Missverstehen kann man Musik nicht – Musik ist zuallererst Emotion. Und was emotional packt, kann eigentlich auch nicht abschrecken.

Sie geben unter anderem an der VHS Ravensburg Kurse für Laien, die gern eine Oper besuchen würden, sich aber nicht so ohne Weiteres trauen, hinzugehen. Wie nehmen sie den Teilnehmern ihre Berührungsängste?

Müller: Mit der Auswahl und dem langsamen Hineintasten in eine für sie fremde Welt. Über den Inhalt und die Geschichte der Oper hören wir uns Stück um Stück in das Werk hinein. Ich versuche die Oper nur aber über den emotionalen Gehalt zu erschließen. Keine Notenkunde und Akkordbestimmungen. Musik nur als Musik wahrzunehmen. Die Oper hat es insofern einfacher als die Instrumentalmusik, da sie zum Ohr noch das Auge bedient. Und am Ende des Kurses gibt es dann für allen Teilnehmer das ultimative Live-Opernerlebnis.

Ist denn ein Opernbesuch erklärungsbedürftig?

Müller: Wer oft in die Oper besucht, wird immer wieder neues entdecken. Und vielleicht weckt es den Hunger auf »mehr«. Ob erklärungsbedürftig, lässt sich bestimmt nicht verallgemeinern. Manch einer lässt es auf sich wirken, ein anderer möchte schon im Vorfeld wissen, worauf er sich da einlässt.

Sind Opern in der heutigen Zeit noch relevant?

Müller: Kurz beantwortet: Es ist eine Kunstform, die die Zeit überdauern wird. Die früheste Oper, Claudio Monteverdis »Orfeo«, stammt aus dem Jahre 1607. Nur es muss natürlich das Bestreben sein, diese Kunstform als Bildungsgut auch an weitere Generationen weiterzugeben.

Müsste ihrer Meinung nach in den Schulen mehr klassische Musik unterrichtet werden? Worauf kommt es bei der Vermittlung an?

Müller: Unbedingt. Die Schulen haben auch einen Bildungsauftrag. Kinder müssen schon von frühester Kindheit an Musik herangeführt werden. Jedem sollte die Möglichkeit offenstehen, ein Instrument zu erlernen und schon zeitig am musikalischen öffentlichen Leben teilzunehmen. Der Fokus bei der Vermittlung klassischer Musik sollte nicht auf einer elitären Überhöhung liegen. Musik ist immer eine Sache des Herzens und nicht des Verstandes. Mit Musik Gefühle zu wecken – der VHS-Kurs »Operntreff« will auf diesem Weg, den »Laien« abholen und für klassische Musik begeistern.