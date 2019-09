Von Johannes Gerhards

Bis 2030 wird nach den bisherigen Prognosen die Einwohnerzahl von Werther um 300 auf dann 11.800 ansteigen. Diese Zunahme um 2,6 Prozent verlangt zusätzlichen Wohnraum und wird auch eine erhöhte Zahl an Fahrzeugen mit sich bringen. Der Gutachter erwartet eine Zunahme des Verkehrsaufkommens um etwa vier Prozent. Das Baugebiet Blotenberg, weitere Flächen in Häger und Nachverdichtungen decken den prognostizierten Bevölkerungszuwachs ab, darüber hinaus könnten aber zusätzliche Gebiete benötigt werden.

Neun Hektar denkbar

Sören Stock stellt vier unterschiedliche Szenarien vor, von der Minimalvariante nur entlang der Schlossstraße über die Einbeziehung von rund fünf Hektar im nördlichen Teilgebiet oder vier Hektar im südlichen Teil bis zur Maximallösung, die beide durch ein Siek getrennte Gebiete vereint. Die in Frage kommende Fläche wird von Schlossstraße im Norden, westlich von der Walterstraße, im Süden durch Zur Mehrwiese und im Osten durch Bransheide begrenzt.

Für die hier dann angesiedelten Bewohner rechnet der Gutachter mit 862 Kfz-Fahrten pro Tag, in der Spitze könne die Steigerung bis zu 20 Prozent betragen. »Im Großen und Ganzen sind die Belastungen heute und in Zukunft stadtverträglich und umfeldverträglich«, betont Sören Stock und bezieht sich dabei auf eine Verkehrszählung an verschiedenen Knotenpunkten am 23. Mai zwischen sechs und 19 Uhr.

CDU »hoch erfreut«

»Hoch erfreut« über die zentralen Aussagen der Studie zeigte sich Karl-Hermann Grohnert von der CDU. Schließlich sei Süthfeld II stets das favorisierte Baugebiet seiner Partei gewesen. Bisher war man davon ausgegangen, dass es ohne Entlastungsstraße nicht realisierbar sei. Für den Vorsitzenden Thorsten Schmolke (Grüne) sind die Einschätzungen des Gutachters »teilweise überraschend«, und Georg Hartl (SPD) möchte gern »etwas Wasser in den Wein der CDU gießen«, denn eine Verkehrszunahme von 20 Prozent sei schon eine ganze Menge.

Sören Stock weist darauf hin, dass der Prognose eine sehr konservative Einschätzung des Individualverkehrs zu Grunde liege. Es sei durchaus denkbar, dass sich die Verkehrsmittelwahl der Bürger ändere oder durch die Stadt gesteuert werden könne. Auch Ulf Soldan (UWG) plädiert für eine Änderung des Nutzungsverhalten – weg von derzeit 74 Prozent aller Wege, die mit dem Auto zurück gelegt werden. Dr. Hans-Dieter Kübler (Grüne) vermisst Hinweise auf unabhängige Wege für Radfahrer und sichere Schulwege in der Studie.

Grüne zurückhaltend

Gert Klages (SPD) sieht in den Empfehlungen des Gutachtens noch keinen Automatismus für das Baugebiet. Wenn es aber komme, können wir »an Traditionen anknüpfen und ein neues Wohnquartier so klimafreundlich und vorbildlich bauen, dass wir stolz darauf sind«. In diesem Zusammenhang erwähnt Thorsten Schmolke einen Beschluss des Kreisumweltausschusses, nach dem Sieke – wie das zwischen nördlichem und südlichen Teil – ausdrücklich geschützt sind.

Anhand der Präsentation von Sören Stock werden sich die Fraktionen in den kommenden Wochen beraten, wie es mit der Stadtentwicklung im Südosten weiter gehen soll.