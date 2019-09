Von Eische Loose

Besinnlich starteten rund 300 Wertheraner in einen bunten Tag in historischem Umfeld. Dabei wurde schon im Gottesdienst deutlich, dass an diesem Sonntag etwas anders war als sonst: Katholikin Marion Forthaus eröffnete die Liturgie, Holger Hanke hielt als evangelischer Pfarrer die Predigt. Er betonte dabei, wie wichtig der liebevolle Rückhalt des Glaubens gerade in heiklen, von Sorge gekennzeichneten Tagen sei. Beim Schlusssegen nahmen beide noch Johannes Heike als Vertreter der selbstständigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rotenhagen dazu.

Ohne Plastikmüll

Von allen gesegnet nutzen die Besucher die Gelegenheit zum Mittagsimbiss und stellten fest: Plastikmüll sollte nicht angehäuft werden. Darum gab es das Mittagsmahl bewusst auf Pappe, und das Besteck, auch später für die Pommes zwischendurch, war aus Holz gefertigt. Zwar zweifelten einige, ob so tatsächlich Müll vermieden wurde. Doch zumindest produzierten auch Trink-Gläser kein überflüssiges Plastik im Abfall.

Darauf hatte auch der Creativ-Workshop der Waldheimat bei seinen handgefertigten Kostümen verzichtet. Worte gab es bei der Aufführung auch nicht. Dennoch verstand jeder die Geschichte von der Entdeckung Amerikas. Mit einer Santa Maria aus Pappe zogen die Ritter aus, um zuerst das Gold, dann die Menschen zu plündern. Doch letztlich gaben sie beides reumütig zurück und sorgten für eine tanzende Völkerverständigung. Leitern Violetta Gomez wirkte bei dieser insgesamt vierten Aufführung der Gruppe kräftig mit.

Orientalische Klänge

Als Ahmed Fashsh und Abdul Majid danach orientalische Musik erklingen ließen, zog das ebenfalls Publikum an. Immer in die Runde zogen sie die anwesenden Gäste mit ihren Sprüngen und Schritten.

Die weniger Tanzfreudigen hingegen machten ihre Runde zu den Ständen. An der Scheune entlang konnten sie sich hier über Hospizarbeit informieren, fair gehandelte Waren aus dem Eine-Welt-Laden erstehen und Einblick in die Arbeit der ökumenischen Flüchtlingsinitiative (ÖFI) nehmen.

Unterdessen tobten sich die Kinder auf dem Spieleparcours aus, für den die Kindergärten gesorgt hatten. Doch waren sie bei Kuchen und Waffeln im Festzelt genauso fröhlich mit dabei wie beim gemeinsamen Singen zum Abschluss. Da urteilten alle Besucher gern: »Halleluja, Werther«!