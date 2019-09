Werther (WB/mk). Sich einmal als Mitglied einer Berufsfeuerwehr fühlen, die rund um die Uhr im Einsatz ist: Für die Wertheraner Jugendfeuerwehr ging dieser Wunsch am Wochenende in Erfüllung. Denn von Freitag- bis Samstagabend waren die Kinder und Jugendlichen bei der jährlichen 24-Stunden-Übung immer in Alarmbereitschaft. Prompt wurden sie mitten in der Nacht unsanft geweckt...

Grund für das nächtliche Ausrücken war am frühen Samstagmorgen um 2.26 Uhr eine unklare Rauchentwicklung am Gemeindehaus Langenheide. Für die Jugendfeuerwehr ein zum Teil ganz neues Szenario. Eben noch gemütlich am Schlafen, fünf Minuten später hellwach und voller Neugier und auch Anspannung, was einen wohl erwarten mag. Zum Glück handelte es sich in diesem Fall allerdings nur um ein nächtliches Lagerfeuer, weshalb die jungen Einsatzkräfte schon bald wieder abrücken konnten.

16 Nachwuchskräfte

Marius Gaesing, der die Übung gemeinsam mit Jugendfeuerwehrwart Torben Walter koordinierte, berichtete von weiteren Einsätzen: So musste die insgesamt 16 jungen Feuerwehrleute, verteilt auf zwei Löschzüge, einen umgekippten Baum auf dem Schwarzen Weg in Isingdorf entfernen, eine Ölspur in Rotingdorf sichern und eine Katze von einer Scheune retten.

Zudem galt es den unter Wasser stehenden Fahrradkeller der Grundschule leer zu pumpen und eine unter einem Radlader eingeklemmte Person zu befreien. Höhepunkt war am Samstagabend die Abschluss-Übung auf Hof Linhorst, wo der Brand einer Lagerhalle simuliert wurde.

Lagerhalle »brennt«

Mit dabei waren einige ältere, erfahrene Feuerwehrleute, die den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite standen. Darunter Brandmeister Christian Bartling, der mit großem Interesse verfolgte, wie die jungen Einsatzkräfte vorgingen, um die drei vermissten Personen aus der mit dichtem Rauch gefüllten Lagerhalle zu retten. Einsatzleiter Janik Imkemeyer koordinierte gekonnt seine Kameraden, die bereits ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Scheune zu verhindern versuchten und sich ausgestattet mit Atemschutzmasken in die Lagerhalle begaben.

Alle Beteiligten waren mit großem Eifer bei der Sache und unterstrichen damit einmal mehr, dass sich die Wertheraner Feuerwehr über einen tollen Nachwuchs freuen kann.