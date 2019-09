Mehr als 250 Demonstranten sind in der vergangenen Wochen eingestimmt in die bundesweiten Rufe nach mehr Klimaschutz. Auch Kinder engagierten sich für ihre Stadt. Klimaschutzmanagerin Annika Nagai äußert sich zum Thema Umweltschutz in der Stadt Werther. Foto: Margit Brand

Von Margit Brand

Das Thema »Klimaschutz« erfährt politisch und medial große Aufmerksamkeit. Erleichtert Ihnen das Ihre Arbeit?

Angelika Nagai: Es ist schon ein kleiner Aufwind zu spüren, aber von einer Aufbruchstimmung würde ich nicht sprechen wollen. Andere Kommunen haben zum Teil ja den »Klima-Notstand« ausgerufen. Das halte ich grundsätzlich für ein starkes Signal. Nur muss man in meinen Augen darauf schauen, wer solche Anträge einreicht. Klimaschutz wird nicht allein von Stadtverwaltung oder Lokalpolitik gemacht.

Welche Veränderungen beobachten Sie in Werther?

Angelika Nagai: Nun bin ich noch nicht so lange hier tätig, um mir hier ein echtes Urteil erlauben zu können. Doch einen ersten Sinneswandel kann ich durchaus erkennen. Als Ergänzung zum Klimaschutzkonzept werden ja zeitnah Konzepte zu den Teilbereichen Mobilität und Anpassungen an die Folgen des Klimawandels erarbeitet. Ich wage mal zu behaupten, dass so ein Beschluss vor einigen Jahren noch nicht so einfach durchgekommen wäre.

Sie sind seit nunmehr zwei Jahren hier tätig. In welchen Bereichen ging die Arbeit gut voran?

Angelika Nagai: Ich habe mich sehr über die positive Resonanz auf die Aktion »Stadtradeln« gefreut, an der Werther sich das erste Mal beteiligt hat. Viele sind auf mich zu gekommen mit Fragen und Anregungen. Ich kann alle nur generell dazu ermuntern, mich anzusprechen. Zimmer 29 im Rathaus – hier ist jeder willkommen! Das Stadtradeln war auch ein guter Einstieg in das neue Schwerpunktthema Mobilität.

Was sind die »dicken Bretter«, die zu bohren sind?

Angelika Nagai: Das ist ganz grundsätzlich die Aktivierung der Stadtgesellschaft. Es gilt weiterhin, die Wichtigkeit des Themas hervorzuheben und vor allem Akteure zu gewinnen, die gerne mitmachen. Es gibt sicherlich eine Vielzahl von Themen und Problemen, die die Menschen bewegen. Aber dass in einer Studie über die größten Ängste der Deutschen jüngst die »Überforderung des Staates durch Flüchtlinge« auf Platz eins und der Klimawandel erst auf Platz 12 landete, hat mich doch nachdenklich gemacht.

Sie haben unter anderem das Projekt »Sanierungsgebiet Theenhausen« mit auf den Weg gebracht. Wie ist die Resonanz in der Bevölkerung?

Angelika Nagai: Ich habe die Theenhausener sehr aufgeschlossen und interessiert erlebt. Kritische Anmerkungen gab es kaum. Ich hoffe nun, dass die Sanierungssatzung Anfang Oktober vom Rat wie erwartet beschlossen wird und bin gespannt, wie viele Bürger von den Möglichkeiten der Steuererleichterung bei der Gebäudesanierung Gebrauch machen. Die ersten sitzen wohl schon in den Startlöchern.

Der Leitfaden Ihrer Arbeit ist das Klimaschutzkonzept, das der Rat Ende 2014 beschlossen hat. Das legt fest, dass Werther bis 2022 ein Viertel seines CO2-Verbrauchs verringert haben soll. Klappt das?

Angelika Nagai: Das ist zu schaffen, aber es muss ein Zahn zugelegt werden. Die letzte Aktualisierung des Berichtes wurde 2018 vorgenommen und konnte auf Zahlen von 2016 zurückgreifen. Damals war ein Rückgang um 13 Prozent zu verzeichnen.

Wie wird diese Entwicklung überhaupt »gemessen«?

Angelika Nagai: Das ist am Ende nur eine grobe Orientierung, weil einige Daten zum Teil nur geschätzt werden können oder gar nicht lokal für Werther vorliegen. Beispiel Ölheizungen: Niemand weiß, wie viele Liter Heizöl in Werther verbrannt werden, weil jeder ganz privat seine Bestellung regelt.

Ist die CO2-Neutralität für Werther im Jahr 2050 ein frommer Wunsch?

Angelika Nagai: Das lässt sich kaum abschätzen. Wenn die Weichen – und da sehe ich besonders auch die Bundesregierung am Hebel – entsprechend gestellt werden, ist das nicht auszuschließen. Aber niemand weiß, was bis dahin passiert. Das ist noch weit weg.

Welches große, in diesem Punkt hilfreiche Projekt muss die Politik in Ihren Augen unbedingt mit Nachdruck angehen?

Angelika Nagai: Dass die beiden bereits erwähnten Teilkonzepte zum Klimaschutzkonzept nun erarbeitet werden, betrachte ich bereits als gute und wichtige Unterstützung. Wenn weitere Anträge zum Klimaschutz aus der Politik kommen, freut mich das natürlich.

Welche kleinen Veränderungen im Alltag sind für Sie unverzichtbar?

Angelika Nagai: Zwei kleine Beispiele halte ich für gut machbar. Erstens: Für kurze Strecken einfach mal das Auto stehen lassen. Oft dauert das nicht einmal länger. Es müssen nur lieb gewonnene Routinen durchbrochen werden. Gleiches gilt für die Entscheidung, weniger Fleisch und auch Milchprodukte einzukaufen. Die Produktpalette an vegetarischen und veganen Alternativen wird immer länger. Man muss sich nur einmal die Zeit nehmen und mit offenen Augen durch die Supermarkt-Regale gehen.

Haben Sie im Laufe des vergangenen Jahres Ihr eigenes Verhalten in bestimmten Punkten verändert?

Angelika Nagai: Ich radle inzwischen oft die elf Kilometer von Bielefeld zur Arbeit nach Werther. Seitdem ich ein Pedelec besitze, schaffe ich das bequem in einer halben Stunde. Vorher, mit einem normalen Fahrrad, brauchte ich eine ganze Stunde; das ließ sich in meinem Alltag nicht integrieren. Aber nun liege ich mit der Fahrzeit deutlich näher am Auto. Und vor allem: Es macht mir richtig Spaß!

Wenn Sie noch einmal Schülerin wären: Würden Sie freitags für eine »Fridays for Future«-Demo die Schule schwänzen?

Ich denke schon. Das ist eine sehr gute Möglichkeit für die Jugendlichen, sich Gehör zu verschaffen.