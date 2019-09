Von Margit Brand

Werther(WB). Der Himmel strahlte blau an einem der schwärzesten Tage der Wertheraner Stadtgeschichte. Der 30. September 1944 war ein herrlicher Samstag im Herbst, die Menschen freuten sich mittags auf das beginnende Wochenende. »Und dann brach das Inferno los«, sagt Günter Sussiek. Der 89-Jährige hat den Bombenangriff auf Bielefeld vor 75 Jahren hautnah miterlebt. Und überlebt – anders als seine Schwester Lisa, mit der er doch kurz zuvor noch zusammen in der Kleinbahn gesessen hatte, die die Geschwister nach Hause bringen sollte.

Günter Sussiek spricht nicht oft über den Tag, an dem seine große Schwester starb - und mit ihr 27 weitere, zumeist junge Wertheraner, die ebenfalls den Mittagszug von der Herforder Straße nach Hause nutzen wollten. Doch die Ereignisse haben sich tief in sein Gedächtnis gebrannt.

Erste Rauchzeichen

Lisa und er hatten sich nach Dienstschluss - Günter hatte als 14-Jähriger gerade eine Buchdrucker-Lehre begonnen, die Schwester (19) arbeitete bei Delius - getroffen. »Weil das Wetter so schön war, beschlossen wir, nicht am Stationsgebäude einzusteigen, sondern ein paar hundert Meter weiter zum Ostbahnhof zu laufen. Da war uns ein Sitzplatz sicher«, erzählt er und erinnert sich, dass er mit Lisa auf der Holzbank des sich in Bewegung setztenden »Werther’schen Otto« saß, als ihnen die seltsamen Rauchzeichen am Himmel auffielen – Zielmarkierungen für das anrückende Bombengeschwader, das diesmal eben nicht wie sonst vorbei flog. Und die Klappen waren auf.

Die nackte Panik

»Plötzlich fielen überall um uns herum Brand- und Sprengbomben. Ich habe die Arme schützend um meinen Kopf geschlungen und bin einfach nur raus aus dem Zug. Lisa genauso«, schildert Günter Sussiek Momente voller Panik. Wie hätte er auch ahnen sollen, dass die Wagons nahezu unversehrt bleiben sollten, während rundrum alles in Schutt und Asche gelegt werden würde?

Um Haaresbreite

Die Eingänge zum Stationsgebäude an der Herforder Straße waren von Menschen verstopft, die sich in Sicherheit zu bringen versuchten, die Kellerlöcher von Splitterschutzwänden versperrt. Also lief der Junge in schierem Entsetzen in dem Getöse, Feuer und Geschrei weiter. Dann klafft da eine Lücke in seinen sonst so detailreichen Erinnerungen. »Ich kam erst wieder zu Verstand, als ich an einem Bahndamm lag, ein Bombentrichter kaum ein Meter von meinem Arm entfernt.« In einer Feuerpause flüchtete er sich in den Keller eines nahegelegenen Bürogebäudes. Verkohlte Leiber, abgerissene Gliedmaßen: Unterwegs muss er Dinge erblicken, die ihn bis heute erschüttern.

Grausige Suche

Und Lisa? Günter Sussiek zuckt genau wie vor 75 Jahren mit den Schultern, als er nach langem Fußmarsch spät nachmittags zu Hause ankam und seine Mutter ihm angstvoll diese Frage stellte. »Sie schien zu ahnen, was Schreckliches mit ihr passiert war.« Und doch bekam die Familie nie Gewissheit. Vermutlich suchte das Mädchen im Keller des Stationsgebäudes Schutz – und wurde dort wie viele andere von einem Volltreffer erwischt. Günter Sussiek half gemeinsam mit seinem Vater Gustav bei den grausigen Aufräumarbeiten. Immer in der Hoffnung auf eine Spur nach dem geliebten Menschen. Weil aber nichts blieb von Lisa, wurde sie nie beerdigt. Auf dem Friedhof erinnert allein ein Gedenkstein bis heute an die junge Frau, die zu ihrem Bruder gerne sagte: »Günter, wenn der Krieg vorbei ist, dann machen wir einen drauf!«

Alle Särge vorm Altar

Viele Träume wurden am 30. September 1944 begraben. Zu den Opfern aus Werther gehörten allein zwölf Schüler. Nach Willen der NSDAP sollte eine gemeinsame Trauerfeier in der Turnhalle abgehalten werden. Doch Uta Meyer zu Erpen, die ihre 14-jährige Tochter Marie-Luise verloren hatte, stellte sich dem energisch entgegen: »Sagen Sie der Partei, sie können die Särge in die Turnhalle bringen. Die Trauergäste werden in der Kirche sein.« Heimatchronistin Erika Stieghorst schreibt aus eigenem Erleben: »Niemals standen vor dem Altar so viele Särge, und die Kirche konnte die von Kummer und Leid erfüllten Menschen kaum fassen.«

Stiller Schmerz

Ein stiller Schmerz erfasst Günter Sussiek heute noch, wenn er an seine Schwester und die grausamen Ereignisse denkt, die zu ihrem Tod geführt haben. Es hat 50 Jahre gebraucht, bis er das erste Mal wieder an die Herforder Straße fuhr und das auch eher unfreiwillig. Er hat seine Geschichte als Mahnung erzählt: »Wie können Menschen einander so etwas Brutales antun? Es darf nie wieder Krieg geben.«