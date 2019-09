Von Margit Brand

Werther (WB). Kirchner, Kollwitz, Kandinsky – allein der Buchstabe K im Verzeichnis der 25 vertretenen Künstler lässt ahnen, welch große Namen die nächsten Monate im Museum in Werther zu sehen sind. Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster hat tief in seinen Fundus gegriffen und präsentiert in der Arrode »grafische Meisterblätter«. Sie eröffnen einen Blick auf die klassische Moderne und adeln Peter August Böckstiegel, dessen Werke wie selbstverständlich zwischen denen von Macke, Munch und Nolde hängen.

Die Auswahl der 66 Aquarelle, Zeichnungen, Lithografien, Holzschnitte und Radierungen präsentiert einen kleinen und selten gezeigten Teil der Bestände in Münster, mit denen das junge Museum in Werther sich einmal mehr von einer neuen Seite zeigt.

Nah heran

Die Ausstellung, die diesen Sonntag um 11 Uhr eröffnet wird, ist feingliedriger als die vorherigen. Man muss nah heran gehen an die oftmals kleinformatigen Kunstwerke, um ihre Qualität zu erfassen. Und zu staunen: August Mackes Spaziergänger im Park, die die Ausstellungsplakate dominieren, sind in all ihrer Farbpracht im Original kaum größer als ein Smartphone; es handelt sich schließlich um eine Seite aus einem seiner 80 Skizzenbücher, die allein das LWL-Museum in Münster in seinem Besitz hat.

Die Werke der bedeutenden Künstler der klassischen Moderne sollten ursprünglich gleich nach der Böckstiegel-Eröffnungsausstellung vor einem Jahr ein Ausrufungszeichen setzen. Bekanntlich würfelte die Bauverzögerung die Planungen durcheinander. Doch trotz der Verzögerung bleibt die Ausstellung konzeptionell wegweisend. »Die Kunst der ›Brücke‹ oder der ›Blauen Reiter‹, aber auch die Protagonisten der westfälischen Moderne werden in Zukunft eine wichtige Rolle im Programm spielen. Ohne ihr Wirken und ihre Wirkung ist das künstlerische Schaffen Böckstiegels nicht vorstellbar«, erläutert Museumsleiter David Riedel die vielfältigen Verbindungen.

»Keine Selbstverständlichkeit«

Glücklich ist er über die gelungene Kooperation mit dem LWL-Museum, das auch schon in Entstehung des Wertheraner Neubaus wertvolle Hilfe geleistet habe. »Das uns Werte und Werke so großzügig als Leihgabe überlassen wurden, ist keine Selbstverständlichkeit.« Nach dem 12. Januar wandert die Ausstellung weiter nach Borken und Kloster Bentlage (Rheine). »Da hat das große Haus in Münster drei kleine Häuser in Westfalen sehr glücklich gemacht«, dankt Riedel.

Dass umgekehrt auch das LWL-Museum mit seiner enormen Sammlung profitiert, macht die Kuratorin, Dr. Tanja Pirsig-Marshall, deutlich. Trotz seiner Größe könne das Münsteraner Haus bei weitem nicht alles zeigen, was es als Schätze im Depot hütet. Im Rahmen der Recherche für die Ausstellung seien wertvolle neue Informationen zu Tage gekommen, die wie Puzzleteile auch die Sammlungsgeschichte des LWL-Museum neu bereichern. Nachdem sie zum Teil 20 Jahre und mehr hinter verschlossenen Türen lagerten, wurden die Objekte zu diesem Anlass zudem restauriert.

Auch Werke Böckstiegels liegen in Münster im Depot. Zum Teil hat seine Frau Hanna hochwertige Blätter nach dem Tode ihres Mannes übergeben. Und so fällt beim Betreten des Ausstellungsraumes der Blick auch als erstes auf die Pinsellithografie »Conrad Felixmüller«, bevor er von Böckstiegel weiter herüber schwenkt zu Beckmann und Barlach.