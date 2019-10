Werther (WB). Auch das gehört zum Wandergenuss: Eine Rast der besonders entspannenden Art können Spaziergänger und Wanderer jetzt an der Wertheraner Egge einlegen. Dort hat die Stadt Werther am »Weg für Genießer« ein neues Waldsofa platziert.

Das Sofa hat XXL-Maße: Zwei Meter Breite misst es, so dass eine ganze Familie dort Platz finden, Ruhe und Natur pur genießen kann. Die Holz-Eisen-Konstruktion steht auf der Etappe Werther nach Halle. Von der Egge aus hat man einen schönen Weitblick Richtung Hapkenberg.

»Weg für Genießer« soll die Sinne anregen

Neben dem »Weg für Genießer« führen an der Rastmöglichkeit auch der Rundwanderweg Werther (RW) und der X25 (Schau-ins-Land-Weg) vorbei. Überhaupt will der »Weg für Genießer« die fünf Sinne anregen. Der 94 Kilometer lange Rundwanderweg führt in sechs Etappen entlang des Teutoburger Waldes durch Borgholzhausen, Halle, Steinhagen, Versmold und Werther. Jeder Ort steht dabei für einen der Sinne. Fühlen, riechen, schmecken, hören und sehen – viele Überraschungen warten am Wegesrand darauf, entdeckt zu werden.

Weitere Informationen zu den Etappen finden Interessierte auf www.geniesserweg.de.