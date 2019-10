Von Volker Hagemann

»Es sind aber ausdrücklich die Bilder meiner Malschülerinnen. Ich selbst zeige lediglich drei«, betont Kunstlehrerin Ika Wagner-Heinze, die in der Alten Lederfabrik in Halle die Malschule »Wings of dawn« leitet, die sie vor zehn Jahren gründete. Seit vielen Jahren malen und lernen hier auch die fünf jungen Frauen, die ihre neuen Werke in Werther zeigen. Acrylbilder auf Holz und Leinwand gehören dazu und Collagen. Einmal im Monat arbeiten sie an den Bildern, manches entsteht im Verlauf eines ganzen Jahres.

Leuchtende Farben und auch eher düstere Szenen

Weiß und Blau bestimmen etwa das Bild der fein strukturierten Wolken am Himmel; die stimmungsvolle Szene stammt von Pauline Zebrowski. Ein bestimmtes Thema hat die neue Ausstellung absichtlich nicht, entsprechend vielfältig sind die Motive: ausdrucksstarke Gesichter, Frauen in leuchtenden Farben, aber auch düstere Szenen wie die der langen Straße in völliger Dunkelheit, lediglich von einer einzigen Laterne erhellt. »Was die Mädels aber alle verbindet, ist ihre riesige Kreativität über all die Jahre – und mittlerweile eine enge Freundschaft«, lobt Kunstlehrerin Ika Wagner-Heinze. Daher habe sie die neue Ausstellung in Werther auch mit »Creative minds and open hearts« betitelt – »offenherzige kreative Köpfe«.

Ausstellung mit hohem Wiedererkennungswert

Seit 2012 stellt die Haller Malschule jedes Jahr im Wertheraner Rathaus aus. »Ich freue mich immer wieder darüber, die Bilder haben inzwischen einen hohen Wiedererkennungswert«, findet auch Bürgermeisterin Marion Weike.