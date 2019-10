Im Bewusstsein, dass es sich hierbei um ein Thema handelt, dass ernster als so manch anderes behandelt werden wird, haben die Organisatoren großen Wert darauf gelegt, es möglichst altersgerecht anzugehen. Los geht’s für alle Teilnehmer, die sich vorher übrigens nicht anmelden müssen, am Dienstag, 15. Oktober, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Dort gibt es zunächst eine kleine Einführung in das Thema Hiob, der durch mehrere Schicksalsschläge in seinem Glauben geprüft wird. Anschließend gehen die Kinder in verschiedenen Altersgruppen auf einzelne Dinge näher ein.

»Es geht darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man mit schlechten Nachrichten umgehen kann«, sagt Silke Beier, die auf eine ähnlich gute Resonanz wie in den Vorjahren hofft.

Großer Abschlussgottesdienst am 18. Oktober

Am Mittwoch und Donnerstag finden sich alle Teilnehmer ebenfalls von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus ein, und für den darauffolgenden Freitag, 18. Oktober, ist ein großer Abschlussgottesdienst geplant, der um 14.30 Uhr im Gemeindehaus beginnen wird. Eingeladen zur Kinderbibelwoche sind Kinder ab vier Jahren. Für alle Eltern, die sich zunächst persönlich über das Konzept der Veranstaltung informieren wollen, bieten die Organisatoren am Montag, 14. Oktober, im Gemeindehaus um 20 Uhr einen Info-Abend an.