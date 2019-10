Werther/Borgholzhausen/Steinhagen (WB). Für das neue Kindergartenjahr 2020/21 wird der Kreis Gütersloh in drei weiteren Orten die Online-Anmeldung »Kivan« einführen. In Werther, Borgholzhausen und Steinhagen startet Anfang November das Online-Verfahren, das in Halle und Versmold bereits genutzt wird. Eltern werden vor dem offiziellen Start des Portals per Infoschreiben vom Kreis Gütersloh informiert.