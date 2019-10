Im Dachgeschoss der Gaststätte Sedan und des angrenzenden Stadthotels in Werther ist am Montagmorgen, 14. Oktober, ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Foto: Margit Brand

Werther (WB/vh). Auch am Dienstag war laut Polizei noch nicht klar, was das Feuer im Dachgeschoss der Gaststätte Sedan ausgelöst hat. Der Brand am Montagmorgen hatte, wie berichtet, erheblichen Rauchschaden verursacht.