Sie hat über ihr Leben mit einem Tumor ein Buch geschrieben, das sie am Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte Haus Werther vorstellt. Es trägt den bezeichnenden Titel »Ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht.«

Aufgeben ist für die Journalistin keine Option

Die Diagnose trifft Maria von Welser mitten in ihrem so geordneten, aktiven Leben: ein Gehirntumor. Es folgt eine fünfstündige OP, deren Folgen, vor allem der starke Schwindel, ihr zu schaffen machen. Eindrücklich schildert sie von den langwierigen Bestrahlungsstrecken, verschiedenen Therapie-Ansätzen und Rückschlägen, weil der Tumor einfach nicht weichen will. Aber auch von wertvollen Erfahrungen und Begegnungen, wie der intensive Austausch mit anderen Betroffenen im Internetforum der deutschen Hirntumorhilfe zeigt.

Doch Aufgeben ist für die Journalistin keine Option: Sieben Monate nach der Entfernung des Meningeoms ist sie fest entschlossen, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren.

Über Frauenschicksale und die Flüchtlingsfrage

Von Welser hält Vorträge in ganz Deutschland: zur Situation von Frauenschicksalen in der ganzen der Welt und zur Flüchtlingsfrage – den Themen ihrer letzten beiden Bücher »Wo Frauen nichts wert sind« und »Kein Schutz nirgends«. Denn sie fragt sich: »Kann ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Will ich mich auf meinen Tumor konzentrieren, wo ganz andere Krebsgeschwüre in unserem Land wuchern?« Maria von Welser verliert trotz ihrer ei­genen Erkrankung nicht den Blick für relevante, gesellschaftspolitische Themen »draußen«. Ein berührender persönlicher Bericht und ein Buch, das Mut macht, sich selbst nie aufzugeben.

Die Lesung ist Teil des Frauen-Kulturprogramms, das die Gleichstellungsbeauftragten Nora Breuer (Werther) und Eva Sperner (Halle) zusammengestellt haben. Karten (acht Euro, ermäßigt vier Euro) sind im Rathaus Werther und im Bürgerbüro Halle erhältlich.