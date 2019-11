Von Johannes Gerhards

Wenn einer Holocaustleugnerin gehuldigt werde und die AfD fast ein Viertel der Stimmen bei einer Landtagswahl erreiche, erhalte das mahnende Zitat von Primo Levi: »Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen« wieder hochaktuelle Bedeutung.

Die Pogromnacht vor 81 Jahren war der Beginn der physischen Gewalt gegen Menschen jüdischen Glaubens. Auch in Werther wurden jüdische Einrichtungen demoliert und geschändet, mit Julius Sachs und Julius Weinberg kamen zwei jüdische Mitbürger in Haft. Ihnen und allen anderen Opfern der Nazi-Diktatur zum Gedenken liegt seit Sonntag wieder Kränze auf dem jüdischen Friedhof.

Wichtiger Blick zurück

Sigrid Ellerbrake hält den Blick zurück für notwendig, um Gegenwart und Zukunft einer menschlichen Gesellschaft zu gestalten. Ein ähnliches Prinzip liegt der jährlichen Fahrt nach Auschwitz zu Grunde, die Schüler aus dem zehnten Jahrgang der PAB -Gesamtschule unternehmen. Alle würdigen noch einmal das Engagement der unlängst verstorbenen Initiatorin Almuth Müller Röhr. Stellvertretend berichten Jan-Niklas, Zoe und Cara von ihren Eindrücken.

»Wie kann ein Mensch über Tod und Leben eines anderen entscheiden?«, fragt Jan-Niklas Möller und erinnert sich mit Schrecken an Zeitzeugenberichte vor Ort, nach denen Kinder in Folge der Grausamkeiten am Ende ihre Eltern nicht mehr erkennen konnten. Cara hat immer noch die schockierenden Bilder der schwarzen Wand und die Berge von Haaren, Koffern und Schuhen im Kopf. Für Zoe sind die überfüllten Bahnsteige und die Krematorien kaum begreiflich.

Erschütterndes Erlebnis

Alle drei empfehlen jedem den Besuch der KZ-Gedenkstätten, um aus der Vergangenheit zu lernen, damit sich so etwas niemals wiederholt. Mut mache in diesem Zusammenhang die große Demonstration gegen rechte Tendenzen am Vortag in Bielefeld. Dem schließt sich Kantor Yuval Adam von der jüdischen Gemeinde an. Er stimmt ein traditionelles Lied an und spricht das Kaddisch-Gebet, bevor der Kirchenchor die Gedenkfeier mit »Dona nobis Pacem« ausklingen lässt.

Im Anschluss gibt es eine Ausstellung im Schloss. Zusammen mit dem Arbeitskreis »Spuren jüdischen Lebens in Werther« haben sich Emilia Klein-Soetebier-Schiel, Isabelle Scheffer, Janna Klenke und Sarah Marx im Rahmen eines Projektes mit der Biographie von Julius Sachs beschäftigt. Dieser wurde 1909 in Halle geboren und 1938 während eines Besuchs seiner Eltern in Werther verhaftet und ins KZ Birkenau deportiert. Nach seiner Rückkehr heiratet er 1939 Ilse Salomon, ein Jahr später wird Tochter Rechel geboren.

Lebensweg nachgezeichnet

Nach einigen gescheiterten Ausreiseversuche wird die Familie im Februar 1943 nach Auschwitz verschleppt. Frau und Kind werden vermutlich unmittelbar ermordet, Julius überlebt drei Jahre als Zwangsarbeiter und stirbt schließlich auf dem Todesmarsch gen Westen. In einem letzten Brief bedankt er sich für ein Lebensmittelpaket: »Ihr könnt Euch meine Freude nicht vorstellen, daß ich mich mal satt essen konnte«.