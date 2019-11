Von Volker Hagemann

Auch wenn es am vergangenen Wochenende einen Dämpfer gab: Unbekannte zündeten Böller auf dem Böckstiegel-Platz und jagten einen Briefkasten in die Luft. Noch Tage zuvor hatte Bürgermeisterin Marion Weike persönlich Hausverbote an fünf namentlich bekannte Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren überbracht, die zu der Gruppe lärmender und randalierender junger Leute gehören, die sich immer wieder am und um das Jugendzentrum »funtastic« herum aufhalten.

Die ständige nächtliche Randale war jetzt auch Thema in der Hausversammlung des »funtastic«. »Die teilnehmenden Jugendlichen zeigten sich äußerst betroffen und haben Verständnis für die Klagen der genervten Anwohner. Sie distanzieren sich aber ausdrücklich von der Gruppe der Randalierer«, berichtet Torsten Grüter von der Jugendpflege des Kreises Gütersloh. »Leider werfen viele die Jugendlichen, die sich friedlich im ›funtastic‹ treffen, und die Störenfriede in einen Topf«, beklagt auch Kai Treptow, Abteilungsleiter Jugend und Soziales bei der AWO, der Trägerin des »funtastic«.

Bei einem weiteren Treffen am Montagabend berieten Torsten Grüter, Bürgermeisterin Marion Weike, Mitarbeiter des Jugendzentrums und Sozialarbeiter Marcel Kay, wie man deeskalieren könnte. »Für nächste Woche werden wir die betroffenen Nachbarn zum Gespräch einladen«, kündigt Marion Weike an. »Deren Sorgen verstehe ich gut. Aber zunächst sind weitere Gespräche wichtig.« Denn bei den Randalierern hat Weike Folgendes beobachtet: »Spreche ich einzeln mit den Jugendlichen, zeigen sie Verständnis, sind freundlich. Erst in der Gruppe lassen sie sich zu Straftaten hinreißen.«

Auch straf- und zivilrechtliche Konsequenzen gefordert

Die Bürgermeisterin stellt dennoch klar: »Niemand muss nachts um 3 Uhr Musik, Pöbelei oder Ähnliches akzeptieren, da muss es auch ein ordentliches Bußgeld geben. Mit der Polizei stehen wir in engem Kontakt«, versichert sie. »Sachbeschädigung muss straf- und zivilrechtliche Konsequenzen haben, bis hin zum Jugendarrest. Aber es darf auch nicht sein, dass Jugendliche per se durch ihren bloßen Aufenthalt tagsüber oder abends vorverurteilt werden.«

Stadtverwaltung und Jugendzentrum wollen jetzt verstärkt darauf achten, dass das Tor des »funtastic« ab 21 Uhr geschlossen bleibt. Kai Treptow betont zudem: Nur Mitarbeiter der AWO haben einen Schlüssel, sonst niemand, auch keine Ehrenamtlichen.

Jugendlichen ausreichend viele Treffpunkte bieten

Wichtig sei zudem, auch Jugendlichen ausreichend viele Treffpunkte zu bieten, an denen sich niemand belästigt fühlt. Kai Treptow nennt als Beispiel die geplante Hütte am Teutoburger-Wald-Weg: »Die entsteht allerdings erst im kommenden Jahr.«