Werther (WB). Erst beschädigt er einen Gartenzaun an der Kampstraße in Werther, dann verlässt der unbekannte Fahrer den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstag, 12. November, in der Zeit zwischen 8.15 und 13.15 Uhr an der Kampstraße in Werther. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache den Gartenzaun an einem Wohnhaus und verließ anschließend den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und konnte Angaben zum Fahrzeug machen. Demnach soll es sich um den Lieferwagen eines Paketdienstes handeln. Der geschätzte Gesamtschaden am Zaun des Geschädigten beläuft sich auf 700 Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder in der Umgebung ein beschädigtes Lieferfahrzeug gesehen hat, melde sich bei der Polizei unter Telefon 0 52 41/86 90. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Wagen an den Rückleuchten beschädigt ist und Kratzer im hinteren Fahrzeugbereich aufweist.