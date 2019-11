Ehrenamtliche wie Hauptamtliche bleiben in der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative (ÖFI) Werther engagiert: (von links) Silke Beier, Stefan Schemmann, Birgit Wolf, Carola Mühlenweg (hinten) und Rainer Hartwig-Clasmeier sind erleichtert, dass das finanzielle Fundament der Arbeit für die nächsten zwei Jahre in der Initiative gesichert ist. Foto: Margit Brand

Von Margit Brand

Werther (WB). »Wir haben den langen Atem, den es braucht«, sagt Silke Beier als Mitbegründerin der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Werther. Zum Glück hat die ÖFI jetzt auch das Geld, um die beiden hauptamtlichen Ehrenamtskoordinatoren in der Flüchtlingshilfe für zwei weitere Jahre zu bezahlen. Integration soll in der Arbeit einen zunehmend wichtigen Schwerpunkt bilden.

Gut 160 Flüchtlinge, so sagt es die Statistik, leben aktuell in Werther. Viele von ihnen schon länger, so dass sie zunehmend beginnen, eine Perspektive in der Stadt für sich zu sehen. Die Erfahrung der ÖFI: Sprache, Qualifikation, Behördengänge – diese Themen bleiben.

Aber es sei der Zeitpunkt gekommen, die Frage in den Vordergrund zu rücken, wie die Geflüchteten nicht nur im Land, sondern in der Mitte der Wertheraner Gesellschaft ankommen können.

ÖFI betreut 19 Familien und ein Dutzend Einzelpersonen über eine Patenschaft

Ideen gibt es dafür in der ÖFI viele. 40 regelmäßig Aktive zählt die 2014 gegründete Initiative, die derzeit allein 19 Familien und ein Dutzend Einzelpersonen über eine Patenschaft betreuen. Hinzu kommen Angebote vom Sprachtreff über Frauencafé bis hin zur Fahrrad- und Kommunikationswerkstatt, die regelmäßig und gut besucht werden. Nun möchte die ÖFI verstärkt Firmen und Vereine einbinden und entsprechend Brücken bauen. Auch der Bereich Schule und Kindergarten wird besonders in den Blick genommen.

Konkret denken die Initiatoren an Betriebsbesichtigungen und Begegnungsabende, Begleitung zu Elternsprechtagen oder Schulveranstaltungen, aber auch an ehrenamtliches Engagement der Flüchtlinge selbst - viele Puzzle-Teile, die sich in der praktischen Arbeit noch zu einem Ganzen fügen müssen. Mit dem Konzept hat die ÖFI in Zusammenarbeit mit der Diakonie im Kirchenkreis aber bereits die »Aktion Mensch« überzeugt, die Flüchtlingshilfe und -beratung 2020 und 2021 zu unterstützen.

Sie trägt den Löwenanteil der Personalkosten für die hauptamtlichen Ehrenamtskoordinatoren Birgit Wolf und Stefan Schemmann. Den Rest ist die evangelische Kirchengemeinde zu tragen bereit, sofern die Gelder nicht (wie in der Vergangenheit) über Spenden und andere Fördergelder eingeworben werden können. Außerdem stellt sie kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung sowie eine halbe FSJ-Stelle zur weiteren Unterstützung. Zuletzt hat beispielsweise Lea Röfer eine umfassende Broschüre erstellt, die die vielfältige Arbeit der ÖFI dokumentiert – und damit womöglich hilft, neue Türen zu öffnen.

" „Einige Familien sorgen sich zutiefst um ihre Angehörigen, die in Nordsyrien ums Überleben kämpfen.“ Stefan Schemmann "

Wie genau sich die Arbeit in den kommenden zwei Jahren gestaltet, bleibt abzuwarten. Schließlich soll sie an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet werden. Die aktuelle Lage in Nordsyrien beispielsweise hat zwar bislang keine neuen Flüchtlinge nach Werther gebracht, sehr wohl aber viel zum Teil lähmenden Kummer. »Einige Familien sorgen sich zutiefst um ihre Angehörigen, die dort ums Überleben kämpfen«, hat Stefan Schemmann selbst erlebt, wie nah ein Krieg an Werther rücken kann.

Andere Geflüchtete werden jetzt, da sie zunehmend zur Ruhe kommen, von schweren Traumata eingeholt. »Auch psychosoziale Hilfe ist ein großes Thema, das wir auf Kirchenkreis-Ebene in den Blick nehmen«, sagt Birgit Wolf.

Neue Mitstreiter gesucht

Neue Aktive sind in jeder Gruppe willkommen. Ganz besonders aber hofft die ÖFI auf Unterstützung in der Sprachförderung. Konkret geht es darum, sich einfach mit Flüchtlingen zu unterhalten, damit die nach erfolgreich besuchten Sprach- und Integrationskursen am Ball bleiben und sie zunehmend lernen, Alltagssituationen sprachlich zu bewältigen. Interessierte können sich bei Birgit Wolf, Telefon 0171/4 42 53 73 (birgit.wolf@diakonie-halle.de), oder Stefan Schemmann, Telefon 0171/6 74 74 89 (stefan.schemmann@diakonie-halle.de) melden.