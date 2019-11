Von Jens Horstmann

Werther (WB). Noah Peschke ist sechsfacher Deutscher Meister, Teilnehmer an Europa- und Weltmeisterschaft. TV-Restaurantkritiker Christian Rach hat er mit seinen Mathematik-Fähigkeiten die Sprache verschlagen. Dabei ist Noah erst zehn Jahre alt und ein ganz normaler Schüler am evangelischen Gymnasium in Werther.

Zwar hat der Engeraner in der Grundschule eine Klasse übersprungen, doch im Schulalltag geht es ihm wie den meisten anderen Kindern auch. »Einige Fächer find’ ich nicht so spannend, Kunst zum Beispiel«, muss Noah lachend gestehen. In Mathematik macht ihm dagegen niemand etwas vor.

Talent zum Rechnen liegt in der Familie

Und das kann man durchaus wortwörtlich verstehen. Denn dieses Jahr nahm er schon an der EM (Noah wurde Fünfter) und WM teil. Außerdem wurde er Anfang November in der Altersklasse bis zehn Jahre gleich sechs Mal Deutscher Meister. In insgesamt sieben Kategorien wurde dabei gerechnet. Auch Papa Jens und Schwester Ayleen nahmen teil und wurden in ihren Altersklassen jeweils Vizemeister. Das Talent zum Rechnen liegt also offenbar in der Familie. »In meiner Familie sind alle richtig matheinteressiert. Und so bin ich auch dazu gekommen. Angefangen hab ich schon im Kindergarten«, erklärt Noah.

Dass der Matheunterricht in der Schule ihn dagegen manchmal nicht so richtig fordert, ist vor diesem Hintergrund natürlich normal. »Aber er ist sehr hilfsbereit und unterstützt seine Mitschüler«, lobt Mathelehrerin Stefanie Goedt­ke. Dabei war das Helfen am Donnerstag ausnahmsweise untersagt. Denn die 6c hat eine Mathearbeit geschrieben. 45 Minuten hatten die Schüler dafür Zeit. »Noah hat nach 20 Minuten abgegeben und hatte natürlich auch alles nochmal Korrektur gelesen«, ist die Mathelehrerin immer noch erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der Noahs Gehirn die Zahlen scheinbar mühelos jongliert.

Selbst mit Taschenrechner war Christian Rach langsamer

Noch verdutzter schaute im Sommer TV-Restaurantkritiker Christian Rach, als ihn Noah in Grund und Boden rechnete. In der Show »Klein gegen Groß« trat Noah gegen Rach, der immerhin auch Mathematik studiert hat, im Zahlenduell an. Dabei mussten Aufgaben gelöst werden wie: Was ist die dritte Wurzel aus 938.313.739? In 90 Sekunden rechnete Noah 20 Aufgaben richtig im Kopf aus. Christian Rach schaffte selbst mit Taschenrechner nur zwei richtige Antworten.

Dafür trainiert Noah regelmäßig, aber eben auch nur, wie er Lust hat: »Ich sehe das ganz gelassen. Es ist nicht schlimm, wenn ich nicht gewinne. Bei einer EM eine Medaille zu holen, ist schon sehr schwer.« Außerdem hat er ja auch noch andere Hobbies. Er spielt gerne Tischtennis, trägt außerdem das Trikot der Fußball-E-Jugend des SV Enger-Westerenger.

Die Unterstützung von Schulleiter Christian Kleist ist Noah zudem sicher: »Wir machen ja hier an der Schule auch viel Begabungsförderung. Und Noah vermittelt Spaß beim Rechnen und zieht so auch im Unterricht einige Kinder super mit.«