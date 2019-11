Von Margit Brand

Wie künftig an jedem vierten Freitag im Monat lädt der Verein erstmals am Samstag, 22. November, zu 19.30 Uhr in das Bürgerhaus in Häger ein. Dort sollen Interessierte bei Schmalz- und Honigstullen ins Gespräch kommen. Die Brote dazu kommen aus einem Backhaus in Minden, zu deren Betreiber die Hägeraner inzwischen guten Kontakt pflegen. Bei der Auftaktveranstaltung plant Knut Weltlich, die bestehenden Backhäuser der Region näher vorzustellen.

Vor einigen Wochen hatte der Verein die Dorfbewohner zu einem Info-Abend eingeladen. Auch im Haupt- und Finanzausschuss war das Backhaus und der Förderantrag über 80.000 Euro, der für eine Realisierung gestellt werden müsste, Thema. Die Sache wurde dort vorerst vertagt mit der Begründung, es gelte zunächst noch, offene Fragen zu beantworten (das WB berichtete). »Wir haben den Eindruck, dass unsere Ziele, Wünsche und Vorstellungen noch nicht so verstanden wurden, wie wir es gedacht hatten«, resümieren Knut Weltlich und Wolfgang Farys. »Uns liegt daran, Vorurteile abzubauen und offene Fragen zu klären. Dazu wird beim Austausch während des Stammtisches ausgiebig Gelegenheit sein.« Beide Vereinsvertreter betonen, dass es ihnen nicht um eine Konkurrenz zu bestehenden Vereinen im Ort gehe. Farys: »Im Gegenteil. Wir möchten das i-Tüpfelchen auf die Attraktivität Hägers und das Gemeinschaftsgefühl setzen.«

Zum Teil seien irreführende Informationen über die Pläne des Vereins im Umlauf. So solle es im Backhaus alles andere als eine Massenproduktion geben. »Backtag ist nur einmal im Monat angedacht. Pro Heizvorgang, der immerhin mindestens fünf Stunden dauert, könnten zwei oder drei Runden gebacken werden mit – je nach Größe 30 bis 50 Broten«, informiert Weltlich. Hinzu kommen sollen monatliche Workshops, bei denen natürlich auch gebacken wird. »Sonderschichten« seien auf Wunsch ebenso denkbar. »Warum nicht mal für den SV ein Spanferkel braten?«

Der Verein ist überzeugt, dass in einem Backhaus neben dem Bürgerhaus nicht etwa ein Strohfeuer angeheizt wird, wie einige befürchten. »Das wird eine nachhaltige Sache. Junge Leute einzubeziehen ist unser großes Anliegen. Deshalb freuen wir uns, dass uns gerade auch von jungen Familien Interesse entgegen gebracht wird«, sagt Weltlich. Die Mitgliederzahl habe sich seit der Versammlung im Herbst verdoppelt. Zudem könne der Verein auf drei Bäcker – zwei aus Häger, einer aus Jöllenbeck – zählen.

Der neue Stammtisch soll nun mit Information und Austausch Interesse wecken und wach halten. »Vor allem müssen sich die Wogen im Ort ein wenig glätten«, sagt Farys und kündigt an, im neuen Jahr das Gespräch mit anderen Vereinen suchen zu wollen.

Auf jeden Fall möchte der Backhaus-Verein weiterhin Präsenz zeigen. Beflügelt vom Erfolg beim Sonnenblumenfest (»100 Brote waren ruckzug weg«), ist er am dritten Adventswochenende auch beim Christkindlmarkt in Werther vertreten. An einem großen Stand an der Volksbank/Ecke Rosenstraße wollen die Aktiven mit Unterstützung ihres Mindener Bäckers in einem mobilen Ofen Flammkuchen backen und außerdem Honig- und Schmalzbrote anbieten.

Kommentar

Scheiden sich am Backhaus in Häger die Geister? Hinter der Kritik an dem noch jungen Verein steckt die nicht ganz unberechtigte Sorge, dass ein weiteres Großprojekt das Ehrenamt in dem kleinen Dorf überfordern könnte. In der Tat hat Häger in den vergangenen Jahren einiges geschultert und mit vielen Aktionen Schlagzeilen gemacht. Zuletzt vor allem durch den Dorfladen, der übrigens anfangs auch nicht unumstritten war.

Dass es hinter den Kulissen nicht immer »gemeinschaftlich« zugeht, ist ein offenes Geheimnis. Weil sich am Ende alle Akteure jedoch dem Gemeinwohl des Ortes sehr wohl verpflichtet fühlen, sind die Hägeraner gut beraten, die Dinge ruhig und sachlich auszuloten. Damit das Backhaus zum Symbol für den Dorffrieden wird. Auch dann, wenn man am Ende zu der Entscheidung käme, es doch nicht zu bauen. Aber vielleicht steigt ja aus dem Häuschen eines Tages doch weißer Rauch auf. Margit Brand