Von Malte Krammenschneider

Werther (WB). »Hier in der Gegend ist der Name Weber vor allem mit Mode verbunden, das wollen wir nun ändern und verstärkt auf uns aufmerksam machen«, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO), Tobias Weber, der sich am Samstag hocherfreut über den regen Zuspruch beim Tag der offenen Tür zeigt.

Denn nicht nur die Mitarbeiter haben ihre Familien zum Tag der offenen Tür mitgebracht, auch einige neugierige Bürger nutzten die Gelegenheit, um mehr über einen der weltweit führenden Systemanbieter von Aufschnittanwendungen zu erfahren.

Bau wird fertig quasi auf den letzten Drücker

In den vergangenen Monaten wurde in Werthers neuem Gewerbegebiet Rodderheide fleißig gearbeitet, denn Ziel von Weber war es, pünktlich zum Tag der offenen Tür einen neuen und hochmodernen Standort des Maschinenbau-Spezialisten präsentieren zu können. Ein Vorhaben, das den Verantwortlichen eindrucksvoll gelungen ist, wenn auch knapp, wie Marketingleiterin Julia Runzheimer gesteht. »Das Bürogebäude ist erst gestern fertig geworden«, erklärt die junge Frau und deutet auf die hinter großen Fensterflächen platzierten Büroräume, die den Mitarbeitern beste Sicht in die Produktions-Halle ermöglichen. »Wir wollen den Leuten heute zeigen, was wir hier machen. All unsere Abteilungen von der Montage über die Zerspanung bis hin zum technischen Büro präsentieren sich«, sagt Julia Runzheimer, die sich mit ihrem Team für die Gäste ein attraktives Programm ausgedacht hat.

Weber will dieses Jahr 240 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften

Die Jugend kann sich zum Beispiel am Glücksrad versuchen oder die Hüpfburg in Beschlag nehmen. Und für große Augen sorgen die Live-Vorführungen der Maschinen, welche Weber als Unternehmen so erfolgreich machen. Eine davon ist etwa 20 Meter lang und darauf spezialisiert, Aufschnitt zu schneiden und ihn anschließend zu verpacken. »Wir bieten alles aus einer Hand an«, erklärt Julia Runzheimer. Ihrer Aussage zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 80 Prozent, dass man beim Griff in das Supermarktregal Aufschnitt in den Händen hält, der von Weber-Maschinen verpackt wurde. Das Maschinenbau-Unternehmen mit Hauptsitz im hessischen Breidenbach gehört in seiner Branche zu den Marktführern, hat weltweit 24 Standorte (5 davon in Deutschland) mit insgesamt 1450 Mitarbeitern und zuletzt einen Jahresumsatz von rund 220 Millionen Euro erwirtschaftet.

»Dieses Jahr peilen wir 240 Millionen Euro Umsatz an«, sagt CEO Tobias Weber, Sohn von Unternehmensgründer Günther Weber. Er bezeichnet die Entscheidung, 2017 das Wertheraner Unternehmen Schröder Maschinenbau übernommen zu haben als goldrichtig. »Hier in der Gegend haben alle großen Fleischbetriebe ihren Sitz. Für uns ist die Nähe zu den Kunden wichtig«, sagt Tobias Weber. Die in den Wertheraner Standort investierten 8,5 Millionen Euro seien gut angelegt. Und es konnten 56 Arbeitsplätze geschaffen werden. »Wir suchen hier auch noch weitere Mitarbeiter und bilden zum Zerspanungsmechaniker aus«, verkündet Geschäftsführer Hartmut Blöcher.