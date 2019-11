Nikolaus Nadrag (links) schenkt dem Böckstiegel-Museum die Original-Radierung »Bauern am Abend (Tante König und mein Vater)«, die aus einem Nachlass in Schweden stammt. Museumsleiter David Riedel freut sich über die Schenkung. Foto: Anna Lisa Tibaudo

Von Anna Lisa Tibaudo

Dargestellt ist im Vordergrund Böckstiegels Tante König mit gestikulierenden Händen. Im Hintergrund ist das ihr zugewandte Gesicht von Böckstiegels Vater mit einhändig abgestütztem Kopf. »Das ist ein besonders schönes Blatt in einem sehr schönen Zustand«, meint Riedel, der es bei einem Besuch in Nadrags Kunsthandel sah und fragte, ob es schon verkauft sei.

Das Besondere an dieser Grafik ist vor allem die Mondsichel oben rechts, die hier noch in reiner Kontur zu sehen ist und später, in einer zweiten Version (Zustand II), vom Künstler mit parallelen Strichlagen verdunkelt wurde. Weitere Änderungen kleinerer Art gab es später am Ärmel des Vaters, zwischen den Händen und am Kopf der Tante.

Das Werk, das etwa 57 mal 48 Zentimeter Meter misst, hat einen langen Weg hinter sich. Nikolaus Nadrag war zu Ohren gekommen, dass in Schweden (knapp 400 Kilometer nördlich von Stockholm in Sundsvall) eine Originalradierung von Böckstiegel aufgetaucht war, die wahrscheinlich aus dem Nachlass von Kriegsflüchtlingen stammt. Er fuhr daraufhin direkt selbst hin, begutachtete und kaufte das Werk.

Nikolaus Nadrag, ein gebürtiger Österreicher, der sich Böckstiegels Kunst verbunden fühlt und selbst Ausstellungen über den Künstler durchführt, hat dem Wertheraner Museum schon häufiger Werke geschenkt. »Ich möchte das junge Museum, das über keinen Ankaufsetat verfügt, unterstützen. Als Kunsthändler fühle er sich verpflichtet, nicht nur Handel zu treiben, sondern der Kunst auch etwas zurückzugeben, betont er.

Im Museum kreativ werden

Für Samstag, 30. November, sind Erwachsene eingeladen, nach einer Führung durch die aktuelle Ausstellung »Kirchner, Macke, Morgner« selbst kreativ zu werden. In einem Workshop zur Technik des Druckens erlernen sie Grundlagen und fertigen eigene Entwürfe an. Kosten: 20 Euro. Anmeldung unter 05203/2961220.