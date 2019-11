Wie hier vor einiger Zeit an der Weststraße gab es jetzt am Meyerfeld einen Wasserrohrbruch. Foto: Klaus-Peter Schillig

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Werthers Wasserversorgung lief in den vergangenen Tagen nicht überall ganz so flüssig, wie es eigentlich sein sollte. An gleich mehreren Stellen hatten Stadtverwaltung und Wasserwerk mit Widrigkeiten zu kämpfen.