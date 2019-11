Von Sara Mattana

Werther (WB). Es ist vor allem die künstlerische Vielfalt, die die Ateliergemeinschaft LAIF so besonders macht. Denn obwohl sich die drei Mitglieder gern mit Rat und Tat unterstützen, fertigen sie von Malerei über Fotografie bis hin zu Skulpturen die unterschiedlichsten Kunstwerke an.

Und diese vielseitigen Werke möchten Astrid Konradt-Bock, Cornelia Teiner und Johannes Laurin Fischer nun gemeinsam mit Gastkünstlerin Sandra Rodriguez präsentieren. Am Samstag, 23. November, öffnen sie ihr Atelier an der Jöllenbecker Straße 6a von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 17 Uhr.

Gastausstellerin stammt aus Mexiko

Auch wenn das Atelier LAIF schon seit 2001 die künstlerische Seite Werthers prägt, gab es dort immer wieder Wechsel. So ist von den Gründungsmitgliedern nur noch Astrid Konradt-Bock mit dabei. Cornelia Teiner und Johannes Laurin Fischer sind in den vergangenen beiden Jahren dazu gestoßen. »Es gibt kein festes Thema und keine bestimmte Stilrichtung, die unsere Gruppe ausmacht. Jeder hat seinen individuellen Stil und seine eigenen Vorstellungen«, sagt Johannes Laurin Fischer.

Trotzdem finden sich die Künstler immer wieder gern zu größeren Gemeinschaftsprojekten zusammen – und durch ein solches Projekt hat auch Sandra Rodriguez die Gruppe kennengelernt. Die aus Mexiko stammende Bielefelderin wird als Gastausstellerin einige ihrer Zeichnungen präsentieren: »Ich zeichne schon fast mein ganzes Leben lang. An diesem Wochenende möchte ich vor allem meine neueren surrealistischen Zeichnungen zeigen.«

Ansonsten können bei dieser Gelegenheit Malereien, unterschiedliche Skulpturen und auch Collagen bewundert werden. »Wir arbeiten auch gerne experimentell und mischen verschiedene Techniken«, sagt Cornelia Teiner, die beispielsweise Malerei mit Fotografie kombiniert oder Collagen aus unterschiedlichen Materialien zusammenstellt.

Kreativer Austausch untereinander motiviert die Künstler

»An unserer Gemeinschaft schätze ich vor allem den kreativen Austausch untereinander. Wir bereichern uns gegenseitig«, sagt Astrid Konradt-Bock, die sich gemeinsam mit ihrer Gruppe auch weiterhin um den alle zwei Jahre stattfindenden Skulpturenpfad kümmert. Und obwohl dieser erst im September stattfand, haben sie schon mit den Planungen für die nächste Auflage begonnen. Denn dann feiert der Skulpturenpfad sein zehnjähriges Bestehen, und es wird bereits jetzt über Verbesserungen nachgedacht.

»Wir möchten eine Internetseite erstellen und vielleicht auch mit einem Film für die Veranstaltung werben. Gern würden wir auch mehr Sponsoren finden, um den Skulpturenpfad noch vergrößern zu können«, wünscht sich Johannes Laurin Fischer.